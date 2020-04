El govern espanyol amplia el termini de presentació i liquidació d'impostos de pimes i autònoms

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts ampliar fins al 20 de maig el termini de prestació i liquidació d'impostos d'autònoms i petites empreses que tinguin una facturació menor a 600.000 euros. Segons ha detallat la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, aquestes empreses podran pagar un mes després els impostos que havien d'abonar com a molt tard el 20 d'abril.Es tracta, doncs, de la liquidació de l'IVA del primer trimestre, els pagaments fraccionats de l'IRPF i de l'impost de societats. La ministra d'Hisenda ha explicat en roda de premsa que la moratòria beneficiarà 3,4 milions de contribuents. La moratòria arriba a només un dia que venci el termini per a les domiciliacions dels impostos, ja que ho feia el 15 d'abril. En aquest cas, també es retarda un mes. Montero ha explicat que s'ha deixat per a més endavant permetre que puguin renunciar al sistema de mòduls i que tributin per estimació directa i s'aprovarà en futurs Consells de Ministres.Per altra banda, el govern espanyol ha assegurat que aquest divendres 780.000 autònoms cobraran la prestació d'"atur" per aturada d'activitat arran de la crisi del coronavirus. És una de les mesures aprovada per la Moncloa per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia. La ministra portaveu ha dit que aquestes prestacions es podran començar a cobrar a partir d'aquest divendres i ha assegurat que la majoria de sol·licituds s'han resolt. En total, ha dit, s'han registrat 941.000 sol·licituds per rebre aquesta prestació, que serà d'un mínim de 661 euros.Montero ha dit que és "prematur" fer estimacions de l'impacte que tindrà la crisi del coronavirus en l'economia espanyola i ha afirmat que l'informe de l'FMI és "molt precoç i molt preliminar". Montero ha remarcat que cal "més temps" per veure la "profunditat" de la crisi del coronavirus. La ministra ha constatat que l'FMI apunta a "caigudes molt importants", del 8% del PIB el 2020, i ha destacat que la previsió per a Espanya se situa "en uns entorns força similars" als dels països de l'entorn. "Potser l'única llum que apareix és el creixement projectat per a l'any vinent, del voltant del 4%", ha dit Montero en roda de premsa aquest dimarts.Són molts els pares que, o bé perquè treballen en sectors essencials o bé perquè són empleats d'activitats no essencials i no poden teletreballar, es veuen obligades a deixar els fills amb els avis, que precisament són col·lectiu de risc en l'epidèmia del coronavirus. Per ara, però, el govern espanyol no preveu mesures concretes per facilitar la conciliació malgrat que ja fa un mes que aquestes famílies es troben en aquesta situació i que les escoles encara trigaran en obrir.Tot i que abans del decret d'estat d'alarma el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, va anunciar una mena de permís retribuït per als progenitors que es trobessin en aquesta situació, finalment aquesta aposta va quedar descartada.Preguntada per, la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha admès que les mesures de confinament impliquen problemes per a les famílies, especialment en relació amb la situació dels menors. Montero ha dit que amb les mesures s'intenta arribar a totes les casuístiques, però no ha detallat cap mesura concreta per resoldre aquesta situació que pateixen moltes famílies.De fet, Montero ha agraït l'"esforç" de molts pares per demanar reduccions de jornada, una acció que implica haver d'acceptar una disminució d'ingressos, o bé per demanar canvis de torn que les empreses no sempre autoritzen. "El govern és conscient que el confinament s'haurà de prolongar tant com sigui necessari", ha avisat la portaveuEl govern espanyol sí que ha assegurat que està treballant en la implementació d'un ingrés mínim vital per a les llars amb menys recursos, tot i que ha admès que aquesta qüestió pot trigar encara mesos per la seva complexitat d'implementació. Això significa, però, que no s'atengui la petició que fa Podem de fixar una renda mínima urgent en plena emergència fins que no es disposés de l'ingrés que està dissenyant el ministeri dirigit per Escrivá."No són mesures que es puguin improvisar ni dissenyar d'un moment per a l'altre", ha insistit Montero, que també ha afegit que són mesures que han vingut "per quedar-se".El govern espanyol ha assegurat aquest dimarts que s'ha començat a doblegar la corba del coronavirus. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha valorat les dades de noves morts i contagis a Espanya i ha confirmat que el pic es va superar fa uns dies i ja s'ha començat a doblegar la corba, un dels grans objectius que des de la Moncloa s'han remarcat diàriament des que va començar la crisi.Tot i així, Illa ha insistit que el confinament continua malgrat que s'hagin aixecat algunes restriccions i s'hagi permès la reactivació "d'una petita part de l'economia". En aquest sentit, ha insistit que el retorn a la feina d'alguns sectors no essencials s'ha produït amb "normalitat". El ministre ha insistit que no estem encara en fase de "desescalada" i s'està estudiant com s'ha de fer.

