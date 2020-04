La Moncloa no concreta mesures per als pares que treballen i han de deixar els fills amb els avis

Són molts els pares que, o bé perquè treballen en sectors essencials o bé perquè són empleats d'activitats no essencials i no poden teletreballar, es veuen obligades a deixar els fills amb els avis, que precisament són col·lectiu de risc en l'epidèmia del coronavirus. Per ara, però, el govern espanyol no preveu mesures concretes per facilitar la conciliació malgrat que ja fa un mes que aquestes famílies es troben en aquesta situació i que les escoles encara trigaran en obrir.Tot i que abans del decret d'estat d'alarma el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, va anunciar una mena de permís retribuït per als progenitors que es trobessin en aquesta situació, finalment aquesta aposta va quedar descartada.Preguntada per, la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha admès que les mesures de confinament impliquen problemes per a les famílies, especialment en relació amb la situació dels menors. Montero ha dit que amb les mesures s'intenta arribar a totes les casuístiques, però no ha detallat cap mesura concreta per resoldre aquesta situació que pateixen moltes famílies.De fet, Montero ha agraït l'"esforç" de molts pares per demanar reduccions de jornada, una acció que implica haver d'acceptar una disminució d'ingressos, o bé per demanar canvis de torn que les empreses no sempre autoritzen. "El govern és conscient que el confinament s'haurà de prolongar tant com sigui necessari", ha avisat la portaveu.El govern espanyol sí que ha assegurat que està treballant en la implementació d'un ingrés mínim vital per a les llars amb menys recursos, tot i que ha admès que aquesta qüestió pot trigar encara mesos per la seva complexitat d'implementació. Això significa, però, que no s'atengui la petició que fa Podem de fixar una renda mínima urgent en plena emergència fins que no es disposés de l'ingrés que està dissenyant el ministeri dirigit per Escrivá."No són mesures que es puguin improvisar ni dissenyar d'un moment per a l'altre", ha insistit Montero, que també ha afegit que són mesures que han vingut "per quedar-se".En relació als controls a les empreses per saber si poden garantir les mesures de protecció i, per tant, la salut dels treballadors, la portaveu, ha traslladat la responsabilitat als sindicats de vigilar si es poden mantenir les mesures de seguretat. En aquesta línia, Montero ha "felicitat" els empresaris i els sindicats per tenir-ho tot a punt per reactivar alguns sectors econòmics aquesta setmana. "Estem en les millors mans de prevenció de riscos laborals", ha conclòs.

