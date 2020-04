Llum verda als assajos clínics de tres vacunes contra el coronavirus

Les autoritats sanitàries de la Xina han aprovat l'inici dels assajos clínics de tres vacunes contra la Covid-19. Una vacuna basada en vectors d'adenovirus, ha estat la primera aprovada per a l'assaig clínic. L'ha desenvolupat un equip de recerca dirigit per Chen Wei, acadèmica de l'Acadèmia d'Enginyeria de la Xina i investigadora de l'Institut de Medicina Militar.La primera fase de les proves clíniques es va completar a finals de març i la segona va començar el 12 d'abril. Es tracta de la primera vacuna contra la Covid-19 a escala mundial que ha entrat en la segona etapa d'assajos clínics, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).La pandèmia del nou coronavirus originat a la ciutat xinesa de Wuhan ha deixat fins avui més d'1,9 milions de persones contagiades i ha posat fi a la vida de més de 115.000 persones en 185 països, segons les dades oficials recopilades per la Universitat Johns Hopkins.

