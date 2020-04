Sánchez arrencarà dijous amb Casado els contactes amb els partits pels pactes de la Moncloa

La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha anunciat que aquesta setmana el president Pedro Sánchez començarà a mantenir relacions bilaterals amb totes les formacions polítiques per posar els fonaments del "gran pacte" que ha de permetre la reconstruicció d'Espanya després de la crisi. Aquest dijous es reunirà amb el portaveu del PP, Pablo Casado, i continuarà amb la resta de formacions de major a menor representació."L'objectiu es parlar amb tots els actors socials i polítics del nostre país. Tothom qui vulgui aportar una proposta tindrà l'oportunitat de fer-ho", ha dit Montero, que ha reclamat "altura de mires i generositat" a tothom. "La crisi del coronavirus ho ha canviat tot", ha dit, i ha demanat "aturar la crisi sanitària", prendre mesures per reactivar l'activitat econòmica.Montero ha remarcat que aquesta setmana continua el confinament, malgrat que ja s'hagin aixecat algunes restriccions. La portaveu ha volgut insistir en que cal quedar-se a casa i extremar les mesures de distància social i les mesures higièniques. "Són les mesures que estan ajudant a contenir l'evolució del virus", ha dit Montero, tot i admetre que és un "esforç important" quan ja es compleix un mes d'estat d'alarma. La portaveu ha dit que cada dia que passa permet aprendre més sobre el virus i apropa la solució a la crisi, és per això que ha reclamat "col·laboració individual" per poder avançar "de manera col·lectiva com a país".Montero ha instat a tothom que pugui a treballar des de casa i ha assegurat que el retorn a la feina d'alguns sectors no essencials està sent de manera "escalonada" i amb total "normalitat". També ha reclamat extremar les mesures de seguretat. "La nostra valoració és molt positiva", ha dit la portaveu. En aquest sentit, ha reivindicat el "diàleg fluid" amb les patronals i els sindicats, així com la "coordinació" amb les comunitats autònomes, que vetllen per la situació i la seguretat prevista en relació als riscos laborals. TAmbé ha ressaltat el paper de les forces de seguretat en el repartiment de mascaretes per a la gent que ha hagut de tornar al seu lloc de treball utilitzant el transport públic.La xifra de morts diaris a Espanya ha augmentat lleugerament aquest dimarts: 567 en 24 hores, que situen el total en 18.056. Aquest increment es pot deure al retard a l'hora de reportar les dades durant el cap de setmana, que fa que sovint els dilluns hi hagi una caiguda en els morts diaris i dimarts un lleuger repunt. Al mateix temps, continuen en una tendència a la baixa els contagis. En les últimes 24 hores, s'han confirmat 3.045 nous casos positius que eleven la xifra total a 172.541, un increment del 2% que manté la tendència estable dels últims dies. El nombre d'altes també continua augmentant i 67.504 persones han superat la malaltia arreu de l'Estat, 2.777 en les últimes hores.Aquestes dades encara no mostren l'efecte de l'aixecament del confinament total, que va començar ahir a Espanya i aquest dimarts a Catalunya. De fet, es preveu que aquest pròxims dies les dades de morts i nous contagis vagin a la baixa, perquè es veurà l'efecte que ha tingut el confinament total de dues setmanes sobre l'evolució de la pandèmia. Fernando Simón, que ha reaparegut avui en roda de premsa després de superar el coronavirus, ha dit que les tendències són "bones" i en la línia de les setmanes anteriors.

