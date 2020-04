Open Arms col·labora amb l'atenció primària de l'ICS a les residències de l'Àrea Metropolitana Nord

Els voluntaris de l'ONG Open Arms donaran suport, a partir d'avui, als professionals dels equips d'atenció primària de la Regió Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut (ICS) que ja treballen a les residències del territori.Després de reunir-se per conèixer-ne el funcionament, les metodologies de testeig i com es fa la sectorialització en cas d'haver-hi persones amb Covid-19 i el seu seguiment, els voluntaris de l'ONG treballaran amb els professionals de l'atenció primària als centres del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Open Arms ha posat a disposició dels diversos equips d'atenció primària una flota de 30 vehicles i 70 persones per poder donar suport a les gairebé 200 residències que hi ha als 70 municipis on l'ICS realitza l'atenció primària.La Regió Metropolitana Nord compta amb 77 centres d'atenció primària, 26 consultoris locals i 64 equips d'atenció primària, on s'assisteixen 1.44.812 persones. Des del passat dimecres, a més, la Direcció d'Atenció Primària d'aquesta regió coordina i gestiona l'aplicació del pla a les residències per la Covid-19.Fins al dia d'avui, la Direcció d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord ha fet més de 1.600 proves PCR a les residències, i amb els resultats d'aquestes s'ha pogut elaborar un mapa de situació, que ha permès identificar quin és l'estat de cada residència i, per tant, determinar quines són les accions a dur-hi a terme, on calia prendre mesures més urgents i on era necessari realitzar els aïllaments.Aquesta feina es reforçarà, a partir d'ara, amb l'ús de tests ràpids, i seran els voluntaris d'Open Arms qui donaran suport als infermers que es desplacen a les residències, per exemple, a l'hora de realitzar-los, recollir les mostres i portar-les als laboratoris de Catlab o al Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord, a l'Hospital Germans Trias, on el Servei de Microbiologia fa les proves de diagnòstic per PCR.Basant-se en els resultats de les proves, els equips de l'ONG també ajudaran a sectorialitzar les residències, organitzar els espais per als seus usuaris i mantenir en aïllament aquells que ho requereixin segons els criteris clínics marcats pels equips d'atenció primària.