VÍDEO L'hospital de campanya Fira Salut ja és a disposició del sistema sanitari

Vista de detall dels llits de l'hospital de campanya Firasalut Foto: Departament de Salut

Fira Salut, el gran hospital de campanya que s'ha construït al recinte de la Fira de Barcelona per fer front a l'epidèmia del coronavirus, ja és a disposició del sistema sanitari, segons ha informat aquest dimarts el Departament de Salut. La instal·lació, amb capacitat per a 300 pacients, ampliable "de forma ràpida" fins a 700, té com a objectiu proporcionar llits addicionals als hospitals si aquests els necessiten, i "permetrà donar servei a tota l’àrea metropolitana en cas que sigui necessari", segons Salut.El nou hospital de campanya el gestionarà l'Hospital Universitari de Bellvitge. Els pacients que acollirà seran persones amb Covid-19 provinents dels diferents centres sanitaris de l’Àrea Metropolitana Sud de Barcelona. La previsió és que siguin pacients que hagin superat la fase aguda de la malaltia, que estiguin estables i que tinguin un pronòstic d'evolució favorable. No s'hi atendran, per tant, ni pacients crítics ni semicrítics, que "continuaran ingressats als hospitals de referència", segons precisa la conselleria.Fira Salut està estructurat en mòduls de sis llits cadascun, amb una separació a mitja alçada en cadascun, i amb mampares que divideixen parcialment l'espai per a cada llit, per "preservar la intimitat". Els llits estan equipats amb oxigen i polsadors d’alarma centralitzats.El centre també disposa d'imatge radiològica i servei d¡analítiques. Els espais són especialment amplis, amb l'objectiu de facilitat que el personal sanitari "pugui treballar de forma àgil i segura". Els pacients, que usaran els lavabos del recinte firal, també tenen dutxes a la seva disposició i podran comunicar-se amb els seus familiars a través de vídeoconferències que els facilitaran els mateixos sanitaris.Per accedir al recinte, per tal d'augmentar la seguretat, s'han dissenyat dos circuits diferenciats, per a professionals i pacients. Els professionals hi accediran a través d’un pàrquing gratuït i, un cop superat el control d'accessos, entraran a una zona restringida amb vestidors, dutxes, guixetes, sales de descans, cafeteria i aules de formació. Just abans d’entrar al pavelló on hi haurà els malalts, es posaran els Equips de Protecció Individual (EPI’S) en els espais habilitats expressament per aquesta finalitat.En cas de necessitar-ho, el personal contractat per treballar a l'Hospital Fira Salut rebrà un curs previ de formació sobre el tractament de malalts de Covid-19 i l'ús dels equips de protecció (EPI). També està previst un dispositiu de suport emocional. En aquest hospital hi treballaran professionals de diferents categories (auxiliars, zeladors, infermers/res i metges i metgesses), organitzats en torns de feina en funció de les necessitats de cada moment.En el muntatge de l'Hospital a la Fira hi han participat més de 300 professionals, entre els quals també una quinzena d'entitats i organitzacions com Fira de Barcelona, Metges sense fronteres, L'Ajuntament de Barcelona -incloent-hi els bombers i la Guardia Urbana- i també l'Ajuntament de l'Hospitalet i la seva Guardia Urbana, així com la Diputació de Barcelona, els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i membres de l'exèrcit espanyol. A més a més, una trentena d'empreses i entitats han fet donacions amb material divers per poder habilitar el recinte. El següent vídeo mostra imatges de la seva construcció.

