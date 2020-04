Cunillera: «No hi ha cap intencionalitat darrere» dels 1.714 milers de mascaretes

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha tret ferro als 1.714 milers de mascaretes que des d'aquest dimarts es reparteixen entre els treballadors. "No hi ha cap intencionalitat al darrere, ni temps, ni ganes" ha sentenciat Cunillera en una entrevista El Matí de Catalunya Ràdio després que el conseller d'Interior, Miquel Buch, es queixés de la xifra. "No entraré en aquesta polèmica" ha dit la delegada del govern espanyol, qui ha explicat que la repartició de mascaretes s'ha fet per províncies, en funció de la població. "Quedem-nos amb què tenim gairebé dos milions de mascaretes que s'estan repartint entre els treballadors". Cunillera ha considerat que "s'està fent molt bona feina" en relació amb el repartiment de mascaretes a partir d'aquest dimarts al transport públic. La delegada del govern espanyol també ha insistit que el sistema de sanitat no ha col·lapsat perquè "som una societat que tenim capacitat de reacció i busquem respostes als problemes" perquè ha afirmat que "les conseqüències seran molt dures". I ha agraït la corresponsabilitat individual de la ciutadania perquè aquest matí no hi ha hagut aglomeracions al transport públic. "La ciutadania està molt conscienciada".

