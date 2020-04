El Govern avisa els laboratoris privats: «Els tests han d'estar a disposició del sistema públic»

▶ #Consellera @albaverges: “Aquesta setmana incorporem una nova residència a #Barcelona amb 240 llits, en el barri del poble sec. Serà una residència medicalitzada on hi destinarem persones amb #coronavirus #Covid19” pic.twitter.com/Ij7VErrNc9 — Govern. Generalitat (@govern) April 14, 2020

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que els laboratoris privats "no han d'oferir proves" sobre el coronavirus a cap administració -tampoc a empreses. "Ha de passar pel sector públic", ha indicat Vergés. "Que quedi clar: tots els laboratoris privats han de passar la seva capacitat diagnòstica a disposició del sistema de salut de Catalunya per poder fer el control acurat de l'epidèmia", ha ressaltat la consellera. El govern espanyol ha assumit competències sobre els laboratoris privats . El preu d'aquests tests és de 93 euros, segons ha indicat la responsable de Salut.Vergés també ha avançat que es posarà en marxa aquesta setmana una nova residència a Barcelona amb 240 llits, concretament al Poble Sec. S'estan fent instal·lacions d'oxigen a bona part de les habitacions per tal que estiguin habilitades al màxim. "Es tracta d'una residència medicalitzada que ens facilitarà moviment de persones", ha assenyalat Vergés. Hi haurà persones que hagin donat positiu en la prova de la Covid-19. Els professionals seran d'atenció primària i de mútues laborals.S'estan adequant altres espais, com ara un hotel amb 80 places per a persones que no han donat positiu i però que s'han d'aillar. Ja s'han hagut d'intervenir 3 residències del país, segons ha indicat Vergés. S'han traslladat i reubicat 480 persones: 339 a Barcelona ciutat, 25 a la resta de l'àrea metropolitana -inclosa la Catalunya central-, 38 a Girona, 23 a Lleida, 55 a Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre. 481 persones han tornat a casa amb els seus familiars mentre duri la pandèmia."Estem augmentant cada dia el nombre de tests: se n'han fet més de 10.000 a les residències", ha apuntat Vergés. 5.690 professionals d'aquest àmbit han donat positiu, de manera que es troben aïllats. La consellera ha tornat a insistir en la necessitat que es mantingui la distància social i que es prenguin mesures de protecció per tal de no seguir propagant el coronavirus, especialment ara que ja no hi ha confinament total.L'impacte en el transport públic del desconfinament total ha estat similar a les xifres que hi havia abans que es decretés arreu de l'Estat, amb una reducció d'entre el 86% i el 91% respecte un dimarts normal. La xifra total ha estat de 57.522 usuaris. S'hi han repartit mascaretes en 130 punts a través de 450 persones voluntàries de la Creu Roja, segons ha detallat el conseller d'Interior, Miquel Buch. Han estat acompanyades de Mossos d'Esquadra, policies locals i tambe agents de la seguretat privada. S'han repartit 100.000 mascaretes al llarg del matí, segons els càlculs de la conselleria."Molta gent s'ha quedat a casa", ha assenyalat Buch, que ha indicat que s'ha detectat un augment en el trànsit. Això implica que bona part dels qui han tornat a la feina ho han fet amb el vehicle privat. La reducció del trànsit a l'àrea metropolitana ha estat dels voltants del 61% comparat amb un dimarts normal. Si es compara amb el 7 d'abril, l'augment de la mobilitat ha estat del 52%, aproximadament, en entrades i sortides.En les últims 24 hores, les policies catalanes han fet 4.560 identificacions de persones, 4.075 identificacions de vehicles, cap tancament d'establiment, 12 detencions i 2.063 actes de denúncia contra persones. A llarg de la Setmana Santa s'han fet 234 denúncies de trànsit per evitar desplaçaments. Es van posar en marxa 500 controls per tal de frenar el moviment cap a segones residències aprofitant dels dies festius.Avui ha arrencat de forma virtual el tercer trimestre universitari a l'espera de reprendre les classes -en cas que la pandèmia ho permeti- l'ensenyament presencial. En clau escolar, s'han començat a enviar paquets telemàtics per tal que els alumnes que no disposen de recursos puguin accedir als serveis en una certa igualtat de condicions. Els epidemiòlegs, en tot cas, indiquen que les escoles seran dels últims centres en obrir quan es recuperi la normalitat al país, un cop doblegada la corba.En el consell executiu d'aquest dimarts s'ha aprovat un "pla de rescat" per a la cultura catalana al qual s'hi destinaran 31 milions d'euros. Entre les mesures hi ha una línia de crèdit de l'Institut Català de Finances (ICF) amb un valor total de 10 milions d'euros. Les entitats associades a la conselleria també faran subvencions per la suspensió dels contractes en equipaments i dels esdeveniments. La línia més dotada d'aquest àmbit disposarà de 8 milions d'euros. També s'ajudarà les biblioteques públiques a adquirir llibre en català amb un pla valorat en 4 milions d'euros.La xifra de morts diaris a Espanya ha augmentat lleugerament aquest dimarts: 567 en 24 hores, que situen el total en 18.056 . Aquest increment es pot deure al retard a l'hora de reportar les dades durant el cap de setmana, que fa que sovint els dilluns hi hagi una caiguda en els morts diaris i dimarts un lleuger repunt. Al mateix temps, continuen en una tendència a la baixa els contagis. En les últimes 24 hores, s'han confirmat 3.045 nous casos positius que eleven la xifra total a 172.541, un increment del 2% que manté la tendència estable dels últims dies. El nombre d'altes també continua augmentant i 67.504 persones han superat la malaltia arreu de l'Estat, 2.777 en les últimes hores.Aquestes dades encara no mostren l'efecte de l'aixecament del confinament total, que va començar ahir a Espanya i aquest dimarts a Catalunya. De fet, es preveu que aquest pròxims dies les dades de morts i nous contagis vagin a la baixa, perquè es veurà l'efecte que ha tingut el confinament total de dues setmanes sobre l'evolució de la pandèmia. Fernando Simón, que ha reaparegut avui en roda de premsa després de superar el coronavirus, ha dit que les tendències són "bones".

