Rajoy se salta el confinament de forma habitual, segons La Sexta

El expresidente del Gobierno rompe el confinamiento y sale a hacer ejercicio de forma habitual. Las imágenes, en exclusiva ⬇ https://t.co/sZbSLEAwX7 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 14, 2020

L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy ha estat caçat saltant-se el confinament i sortint a fer exercici –caminant ràpid– als voltants del seu domicili a Madrid, segons imatges que ha difós el programa de La Sexta Al Rojo Vivo. La seva presència, segons la cadena de televisió, ha provocat la queixa d'alguns veïns.Segons aquesta informació, Rajoy surt a fer exercici "habitualment", i en cap de les vegades que l'emissora l'ha trobat fora del seu domicili duia "bosses de plàstic amb les quals pugui justificar els seus desplaçaments per fer la compra"El decret d'alarma no permet practicar esport al carrer, i només autoritza les sortides fora del domicili per fer compres de primera necessitat, per anar a la feina -a les empreses que poden treballar- o als centres mèdics, a més d'altres sortides de força major.

