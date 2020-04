Així serà l'últim trimestre virtual

1. Calendari setmanal i flexible

2. Comunicació fluïda amb el professorat

3. Avaluació virtual

4. Ús de recursos en línia

5. Bretxa digital

6. La selectivitat al juliol

Arrenca l'últim trimestre. El curs escolar finalment es reprèn avui de forma virtual, un canvi brusc i sense precedents en el model escolar a què la comunitat educativa està avesada i que s'ha hagut de gestar en poc més de tres setmanes.Des del passat 13 de març, escoles, instituts i universitats romanen tancats i hi ha molts dubtes de si seran a temps de reobrir abans que s'acabi el trimestre. Per això, el Departament d'Educació , coincidint amb el teòric final del segon trimestre, ha fixat uns criteris que els centres hauran d'aplicar per garantir la continuïtat del curs via telemàtica després que ni l'administració catalana ni l'espanyola l'hagin volgut donar per tancat.La conselleria demana tant a les famílies com als centres educatius treballar per donar continuïtat a l’activitat formativa "per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge dels alumnes". Entre les prioritats, emmarca que les activitats estiguin enfocades a desenvolupar les competències bàsiques, i que es doni especial rellevància al seguiment tutorial i el suport emocional, sobretot en aquells casos que tinguin més dificultat per seguir el curs.Seran les direccions dels centres els qui hauran de vetllar per la qualitat de la proposta educativa global, així com per garantir la comunicació amb l'alumnat i les famílies.Els centres hauran de prioritzar tasques globalitzades en els diferents àmbits curriculars, sense caure en la pressió per acabar els programes. Les propostes seran setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari de lliurament i amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats realitzades a l’alumnat per afavorir la millora dels aprenentatges. Les tasques, els projectes, reptes i encàrrecs hauran de ser motivadors, tot evitant les feines mecàniques o repetitives i hauran de comptar amb l’acompanyament del professorat.No serà obligatori recuperar el temari no impartit al final del segon trimestre. L’elevat nombre de matèries a l’ESO i al Batxillerat i la preocupació per finalitzar els programes podria dur a un excés d’activitats i propostes, una situació que Educació demana evitar. Les activitats s’ajustaran al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne.La interacció entre l'alumnat i el centre es garantirà a través de diversos mitjans, ja sigui el correu electrònic o altres entorns virtuals, que permetin enviar documents digitals ofotografies d’aquestes activitats. També es podran realitzar tutories, i s'utilitzarà com a mitjà de comunicació preferent el correu corporatiu.Els alumnes seran avaluats. Cada centre definirà i planificarà les qualificacions de la tercera avaluació. És a dir, determinarà quines observacions, registres i anàlisis del procés seguit i de les produccions de cada estudiant es tindran en compte i com s'integraran en el sistema de qualificació.Pel que fa a l'avaluació del segon trimestre, les qualificacions corresponents a la segona avaluació s’obtindran a partir de les observacions i indicadors recollits fins al 12 de març. El període comprès entre el 12 de març i el 13 d'abril no es considerarà, en cap cas, ni lectiu niqualificable.Els centres utilitzaran tots els recursos tecnològics a l'abast per acompanyar l’alumnat durant aquests dies de confinament, des de correus electrònics fins a videotrucades de Skype passant per Whatsapp o Moodle.El Departament ha posat en marxa el Pla d’acció Centres Educatius en línia, amb l'objectiu de proporcionar els recursos i les eines digitals necessaris perquè els centres puguin donar continuïtat al procés d’aprenentatge. D’altra banda, la conselleria posarà a disposició un entorn virtual d’aprenentatge per als centres que encara no en tinguin.Els centres hauran de parar especial atenció entre l'alumnat per acompanyar aquells estudiants que puguin tenir dificultats per continuar el curs de forma virtual. El Departament d'Educació ha demanat un esforç especial als centres perquè identifiquin aquests casos i els acompanyin amb qualsevol recurs tecnològic a l'abast.Aquesta és la major preocupació de la conselleria, que durant els primers dies de confinament es va resistir a la via telemàtica per no minar en la diferències entre alumnes. "L'impacte emocional en els infants i joves sotmesos a circumstàncies difícils serà important i, per tant, l’acció tutorial és fonamental per fer-ne el seguiment", remarca el departament en una circular enviada als centres educatius. Les proves d'accés a la universitat sera els dies 7, 8 i 9 de juliol . Els resultats es publicaran el 17 de juliol i la convocatòria extraordinària serà abans del 10 de setembre, amb la publicació dels resultats el 17 de setembre.Les comissions que decideixen la matèria examinable determinaran la manera de flexibilitzar el contingut per no perjudicar l'alumnat. La Generalitat demanarà al Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) un increment de l'opcionalitat per tal que cap alumne es vegi obligat a respondre una qüestió que no hagi pogut treballar.

