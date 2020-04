Incrementen les intoxicacions per productes de neteja

L'Institut Nacional de Toxicologia ha detectat un augment significatiu de les consultes telefòniques per intoxicacions relacionades amb la barreja de diversos productes de neteja per desinfectar la llar del coronavirus. Els metges han atès durant el mes de març i les dues primeres setmanes d'abril 11.337 consultes, el que suposa un increment de 1.655 trucades respecte al mateix període del 2019.En concret, s'han realitzat 1.846 consultes per intoxicacions relacionades amb lleixius i altres desinfectants de superfícies. En el 26,1% dels casos, el lleixiu s'havia barrejat amb altres productes, com amoníac, salfumant, vinagre, alcohol o rentavaixelles, entre altres.L'Institut Nacional de Toxicologia avisa que l'associació de diversos productes de neteja pot provocar quadres toxicològics, tant en l'àmbit respiratori -rinitis, irritació de la faringe o la laringe, tos o dificultat per respirar- com dermatològic -picor, irritació o inflamació-.Els experts alerten que la barreja més habitual és la de lleixiu amb amoníac, que provoca una reacció química que genera un gas anomenat Cloramina, altament tòxic. Alerten que si està en contacte amb les mucoses, es descompon per produir àcid clorhídric, que és tòxic i altament corrosiu i pot provocar irritació i cremades de la pell.

