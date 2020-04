Repunt en les morts diàries per coronavirus a Espanya: 567 en 24 hores

"L'evolució és molt bona dins de la gravetat", assegura Fernando Simón, que ha tornat després de superar el coronavirus

La xifra de morts diaris a Espanya ha augmentat lleugerament aquest dimarts: 567 en 24 hores, que situen el total en 18.056. Aquest increment es pot deure al retard a l'hora de reportar les dades durant el cap de setmana, que fa que sovint els dilluns hi hagi una caiguda en els morts diaris i dimarts un lleuger repunt. Al mateix temps, continuen en una tendència a la baixa els contagis. En les últimes 24 hores, s'han confirmat 3.045 nous casos positius que eleven la xifra total a 172.541, un increment del 2% que manté la tendència estable dels últims dies. El nombre d'altes també continua augmentant i 67.504 persones han superat la malaltia arreu de l'Estat, 2.777 en les últimes hores.Aquestes dades encara no mostren l'efecte de l'aixecament del confinament total, que va començar ahir a Espanya i aquest dimarts a Catalunya. De fet, es preveu que aquest pròxims dies les dades de morts i nous contagis vagin a la baixa, perquè es veurà l'efecte que ha tingut el confinament total de dues setmanes sobre l'evolució de la pandèmia. Fernando Simón, que ha reaparegut avui en roda de premsa després de superar el coronavirus, ha dit que les tendències són "bones" i en la línia de les setmanes anteriors."L'evolució és molt bona dins de la gravetat", ha assegurat Simón, que ha insistit que ara s'estan fent evidents els efectes del primer confinament i no encara de l'aturada total de les darreres dues setmanes. "Ara hi haurà una mica més de mobilitat, però això no vol dir que els contactes siguin de risc", ha afirmat. Pel que fa a les UCI, Simón ha admès que es troben encara sota molta pressió perquè es produeix un efecte d'acumulació, ja que la gent que hi entra acostuma a estar-s'hi diversos dies. Tot i així, l'augment de pacients que necessiten hospitalització es manté en el 2%.Com des de l'inici de la crisi, la Comunitat de Madrid és el territori més afectat per l'epidèmia amb 48.048 casos positius, 6.568 morts i 26.247 persones que han superat la malaltia. Catalunya és el segon territori on té més impacte la Covid-19, amb 35.197, 3.666 morts i 15.967 persones curades.Fernando Simón ha apuntat que en l'evolució dels casos diaris hi ha hagut diversos momens amb inflexions significatives. L'evolució és "molt bona" i indica una bona direcció des de ja fa dies. Tot i així, Simón ha dit que les dades tenen un retard respecte al moment de transmissió real. En aquest moment, Espanya recupera el període de confinament previ al confinament total, que "és responsable" del descens en nombre de nous casos. El responsable del comitè de gestió tècnica del coronavirus ha demanat extremar les mesures de seguretat i higiene per evitar un repunt de contagis.El ministeri de Transports ha dit que no hi ha hagut incidències en l'ús de transports públic i el procés de repartiment de mascaretes ha continuat amb "normalitat" d'acord al que estava previst. María José Rallo, secretària general de Transports, ha apuntat que el balanç del matí és "positiu". Pel que fa a l'ús de Rodalies a Catalunya el nivell de demanda ha estat a l'entorn del 9%, superior a la setmana passada que va ser del 5%. També hi ha hagut un "cert increment" en l'ús de l'AVE, però continua sent inferior a la setmana del 23 de març. "Estem en un entorn d'utilització del 3% en un dia normal", ha remarcat Rallo.Pel que fa a les dades de mobilitat per a l'estudi que el govern espanyol està fent amb big data i dades de telefonia mòbil dels ciutadans, Rallo ha detallat que l'eina analitza els viatges de meés de 500 metres amb un decalatge de tres dies, i es publicaran i actualitzaran diàriament. "Les dades són anònimes i compleixen la llei de protecció dades", ha dit. La mostra és de 13 milions de telèfons mòbils i les últimes dades són del 10 d'abril. L'estudi també analitza les persones que no fan cap viatge de més de 500 metres (uns 31 milions de persones).Pilar Allúe, comissaria principal policia espanyola, ha destacat la col·laboració ciutadana en el retorn d'alguns sectors no essencials a la feina. En aquest sentit, ha demanat no abaixar la guàrdia i no retrocedir aquests propers dies. La comissària ha avisat que hi ha "algunes persones insolidàries" intenten incomplir el confinament de nit. "El virus no entén d'horaris i la policia nacional tampoc", ha apuntat. Allué ha apuntat que les campanyes de la policia estan "dissuadint" la gent de saltar-se les restriccions de l'estat d'alarma, i ha celebrat una reducció del nombre d'actes aixecades ahir.Com cada dia, la Policia Nacional ha fet una crida a vigilar les estafes per internet ara que els ciutadans dediquen més temps a navegar. En quatre dies s'han rebut més de 1.000 denúncies per "sextorsió". Allúe ha demanat no pagar i tampoc entaular cap conversa amb els estafadors.La Guàrdia Civil ha continuat vigilant el compliment de les mesures de l'estat d'alarma i garantint el proveïment de serveis essencials. Entre ahir i avui la Benemèrita ha col·laborat en el repartiment de mascaretes. José Manuel Santiago, cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, ha detallat que en les últimes 24 hores s'han identificat més de 170.000 persones i s'han interceptat més de 3.200 vehicles. Això ha donat lloc a 6.500 denúncies i 28 detencions. Santiago ha tornat a demanar solidaritat i responsabilitat als ciutadans.L'Institut Armat també ha alertat de les estafes per internet i ha demanat sospitar dels correus electrònics, no clicar en els enllaços desconeguts ni respondre als missatges genèrics o amb faltes d'ortografia. "Si el missatge que reben els planteja dubtes, no responguin", ha dit Santiago.L'exèrcit ha continuant desinfectant instal·lacions i infraestructures estratègiques. Miguel Ángel Villarroya ha detallat l'actuació de les forces armades en la desinfecció de residències i hospitals, i el trasllat d'aliments i recursos de primera necessitat. Villarroya ha ressaltat l'actuació de l'exèrcit de Terra i ha reivindicat el paper de les "persones d'uniforme" que participen en les rodes de premsa. "Dins d'aquests uniformes i les bates i els EPI hi ha persones", ha apuntat Villarroya, i ha lamentat que mortes morts es produeixen sense l'acompanyament dels familiars. "Ningú està marxant sense una paraula de consol o una mirada d'estima. Ningú marxarà d'aquest món sense afecte", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor