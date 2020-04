L'OMS alerta que caldrà acostumar-se a una nova realitat perquè el virus «no desapareixerà»

L'Organització Mundial de la Salut alerta que després de la crisi sanitària per la Covid-19 la població s'haurà d'acostumar a una "nova realitat" perquè el virus "no desapareixerà". Així ho ha expressat l'enviat especial del director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), David Nabarro, en una entrevista aquest dilluns a la BBC.Nabarro ha assenyalat que la societat haurà de començar a assimilar la "nova realitat" de la malaltia que encara no té vacuna i ha subratllat que caldrà seguir "defensant els més vulnerables" i "aprendre com interrompre la transmissió"."Aquest virus no desapareixerà" ha expressat el membre de l'OMS. "No sabem si els qui han tingut el virus són immunes i no sabem quan tindrem una vacuna". Nabarro també ha manifestat que "la protecció facial es convertirà en la norma, entre altres coses, per tranquil·litzar la gent".L'ús generalitzat de màscares ha creat controvèrsia, perquè els serveis sanitaris de tot el món en algun moment o altre no n'han disposat, i és per això que l'OMS ha preferit no recomanar-ne un ús massiu, excepte en cas de ser portador del virus o estar en contacte directe amb algun cas confirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor