Les obres per reparar els estralls del Gloria al delta de l'Ebre, aturades pel coronavirus

La platja de la Marquesa, a Deltebre, amb la línia de sorra construïda en les obres d'emergència post-Gloria. Foto: ACN

El delta de l'Ebre ha acabat resultant, indirectament, un espai damnificat per la crisi del coronavirus. Els ajuntaments de la zona continuen pendents que es puguin executar abans de l'estiu les obres d'emergència per reparar els estralls causats pel temporal Gloria i que van quedar aturades a mitjan de març per l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol.Segons fonts estatals, els treballs es podrien reprendre a finals d'aquest mes d'abril per enllestir-los en dos mesos. Abans de l'aturada, la Direcció General de Costes només va poder aixecar un dic de sorra per protegir un tram de cinc quilòmetres de costa a l'hemidelta nord que, en bona mesura, ha evitat que el mar haja tornat a penetrar als arrossars amb els últims temporals.Amb una alçada mitjana entre els dos i els tres metres així com una amplada de duna entre els tres i quatre, el dic s'estén entre l'inici de la punta del Fangar i la platja de Riumar. D'acord amb la Comunitat de Regants de l'Esquerra, Costes va decidir prioritzar la seva execució com a primera actuació urgent per intentar evitar que els temporals d'esta primavera tornessin a inundar els arrossars pròxims a la costa deltaica amb aigua del mar.Es treballs van suposar la mobilització d'uns 50.000 metres cúbics de sorra, procedent en bona part dels mateixos camps d'arròs pròxims al mar on va quedar dipositada arran del Gloria. Tot plegat, segons apunten fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica, l'apantallament ha contribuït a frenar les dos llevantades importants d'aquest mes de març –de menor intensitat que la gran llevantada de finals de gener-, impedint la inundació de camps amb aigua salada i els consegüents danys als productors.Aquesta, però, va ser l'única actuació que Costes va poder encarregar a una de les cinc empreses que s'havien d'encarregar d'executar, a partir del mes de març, les obres de reparació dels estralls del Gloria al llarg de la costa de l'Ebre i del Camp de Tarragona, amb un pressupost total de 3,5 milions d'euros. El decret del govern espanyol declarant l'estat d'alarma pel coronavirus el passat 16 de març va paralitzar tot el procés.També les actuacions que s'estaven duent a terme de forma urgent a la zona de l'illa de Buda, una altra de les grans damnificades pel temporal, on la llevantada va trencar la barra que separa el mar dels calaixos –llacunes d'aigua dolça-. En aquest cas, però, el Ministeri valora positivament també com ha resistit el cordó dunar de 300 metres habilitats. Els últims temporals han trencat, de nou, la barra en uns 100 metres però, apunten, han repartit la sorra deixant una platja de 200 metres que ajudarà a mantenir la morfologia de l'espai durant un temps.Si, finalment, el govern espanyol permet l'aixecada efectiva de les restriccions de l'estat d'alarma a les empreses que han d'executar les obres, Costes preveu posar-les en marxa a partir del pròxim dia 20 i abans de finals d'abril. Al Delta es reprendran les de l'illa de Buda i s'iniciaran les de la barra del Trabucador. Amb un termini d'execució previst de dos mesos, la idea seria que finalitzessin pels volts de Sant Joan, a finals de juny, just el moment que s'obre la temporada de platges.L'Ajuntament de Deltebre, el més afectat per l'acció del Gloria al Delta, espera impacient que les actuacions es puguin reprendre al més aviat possible quan la crisi del coronavirus ho permeti. Tot i reconèixer l'efecte positiu que ha tingut l'apantallament de sorra a la costa del litoral del municipi executat per Costes, l'alcalde, Lluís Soler, reclama anar molt més enllà. "Per nosaltres, benvingut sigui, perquè ha permès que no s'inunden els camps i les zones afectades greument pel Gloria però són insuficients. Com a obra d'emergència està bé, però això ha d'anar acompanyat de més coses", ha remarcat.Soler es refereix, principalment, a la necessitat de restaurar i aportar les importants quantitats de sorra perduda a les platges de la Bassa de l'Arena i Riumar. Especialment, en el cas d'aquesta última, apunta, els danys pel temporal de finals de gener van resultar especialment importants: les passarel·les de fusta inaugurades l'any passat per superar les dunes anteriors a la platja toquen pràcticament a l'aigua, que també ha afectat la base on es troba la guingueta."L'emergència sanitària ens crea uns estralls que mai pensàvem, però el Delta viu una emergència també de territori, que no pot esperar més. Esperarem mentre duri l'estat d'alarma, després han d'acabar les obres d'emergència perquè, a l'estiu, quan la crisi sanitària ens permeti una arribada de persones, encara que de menor intensitat, les platges puguin tenir unes actuacions de mínims", argumenta l'alcalde de Deltebre. No només això, reclama al tant al govern català com espanyol que posin fil a l'agulla de forma immediata al full de ruta que va plantejar la Taula de Consens pel delta de l'Ebre i s'adopten decisions sobre les mesures estructurals que creuen són necessàries per a preservar l'espai a mig termini.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor