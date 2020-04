El govern espanyol pren el control dels tests privats de coronavirus

El govern espanyol posa a disposició de les comunitats autònomes tots els centres clínics de titularitat privada que realitzen tests de coronavirus. Així ho publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que també reserva a l'executiu la possibilitat de regular-ne els preus amb l'objectiu d'evitar situacions abusives.



Les comunitats autònomes tindran, doncs, a la seva disposició els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada situats en la seva comunitat autònoma que no estiguin fins ara prestant servei al sistema sanitari públic, així com el seu personal.

El BOE també fixa que els centres privats hauran de notificar els casos detectats de coronavirus així com la compra de test ràpids diagnòstics, especificant a l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma el tipus de material, nombre d'unitats adquirides i destí de l'ús. Per altra banda, la realització de proves diagnòstiques pels esmentats centres quedarà subjecta a prescripció mèdica. Tal i com va explicar NacióDigital , la pandèmia del coronavirus s'ha interpretat com una oportunitat de negoci per al sector privat. Empreses dedicades a les anàlisis clíniques comercialitzen tests per diagnosticar coronavirus fixant preus per sobre dels estipulats. És el cas del laboratori Echevarne, per exemple, que promociona proves de detecció del coronavirus per 165 euros. El test, que s'entrega en un termini de 24 hores, triplica el cost estimat de la prova que es fa a la sanitat pública.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor