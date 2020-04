VÍDEO «El Preparat»: La Fúmiga dedica un clip d'animació a Felip VI

Felip VI, caracteritzat al clip. Foto: La Fúmiga

Els valencians La Fúmiga , juntament a l’estudi valencià Icònic, han creat el clip d’El Preparat, una de les cançons que formen part del disc Espremedors, publicat ara fa uns mesos. La Fúmiga carrega en aquesta cançó en contra de Felip VI “el Preparat” perquè tal com ells mateixos diuen, “és un producte de la restauració borbònica. Un producte venut a la població com a excel·lent, format i capacitat per a la seua tasca de representació de l’Estat, per tal de crear un estat d’opinió favorable a la monarquia envers una república on el cap d’estat és triat per la ciutadania”.“El Preparat, com diu la cançó, agafa les regnes quan la imatge de Joan Carles I, posat a dit pel dictador, està en clar declivi. Arriba, doncs, per salvar-li la papereta al pare, a la corona i a ell mateix. Ara, en plena crisi sanitària, marca distàncies amb el seu pare per a intentar salvar una institució en hores baixes”, diuen des de la banda.La Fúmiga, que situa els membres de la família reial espanyola en situacions estrambotiques, també comenta que entre les grans aportacions al país “destaquen la seua presència en inauguracions, visites d’obres, finals de Copa del Reis i, per descomptat, els missatges de Nadal. Però quan les coses s’han posat lletges ha deixat palesa la inutilitat de la corona en una societat moderna. “Felip VI ha optat per les ‘palmadetes’ a l’esquena i la visita a hospitals, que han de parar les seues tasques per fer-li homenatges”, argumenten.Al clip apareixen els membres de la casa dels Borbons des de la seva instauració. “Personatges ridículs, inútils i ineptes que van deixar Espanya a la cua d’una Europa que avançava al ritme de melodies republicanes”, lamenten els membres del grup.La Fúmiga és una banda que reprodueix a l’escena valenciana el fenomen ja conegut a altres indrets de portar les agrupacions formades per instruments de vent i percussió del carrer a l’escenari. Amb aquesta instrumentació, barreja de la cultura de banda i l'alternativa, fan un espectacle enèrgic i engrescador que ha seduït a milers de persones. La seva particular fusió d’estils els ha portat a actuar a festivals com Viñarock, Festivern o Feslloch.

