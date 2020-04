La FAES condemna la recepta econòmica de Sánchez contra la pandèmia

Per saber què pensa la direcció del Partit Popular cal mirar la FAES. La fundació que presideix José María Aznar ha recuperat el seu paper d'avantguarda ideològica de la dreta espanyola, que havia anat perdent al llarg del mandat de Mariano Rajoy fins a quedar bandejada. És des d'aquest think tank que es llancen les grans consignes que el principal partit de la dreta espanyola i el líder del PP, Pablo Casado, sent la pressió dels missatges que s'emeten des del laboratori aznarià.La FAES ja va deixar clar la seva oposició a uns nous Pactes de la Moncloa , iniciativa política anunciada per Pedro Sánchez . La fundació va marcar una línia vermella a Podem mentre la formació de Pablo Iglesias mantingués la seva quota de poder a l'executiu espanyol. Aquest dilluns, va publicar un document que, amb el títol de Polítiques econòmiques enfront la Covid-19, evidencia el rebuig a les directrius de Moncloa El que és el principal think tank de la dreta espanyola acusa el govern de Sánchez de no controlar el dèficit públic i d'haver renegociat el seu increment de l'1,3 al 2%. La FAES preveu un increment del deute fins al 115% i avisa que "la destrucció de 120.000 empreses abans d'acabar el primer mes de confinament no dona motius per anticipar una ràpida recuperació dels ingressos fiscals a curt termini".Paradoxalment, mentre critica l'increment de deute, considera "insuficients les xifres compromeses" per afrontar la crisi, esmentant els 100.000 milions anunciats en avals a autònoms i empreses, que de moment s'han quedat en 20.000. Considera que moltes mesures anunciades són "innòcues" i generen inseguretat per la seva manca de claredat. La FAES dibuixa un panorama negre per a l'economia espanyola, amb una caiguda del PIB que estaria entre el 4% i el 10% i un atur del 20%.Des de la fundació també es posa el dit a la nafra de les divisions internes en l'executiu de Sánchez, evidenciades a través de "filtracions contrastades". I tot i criticar la resposta dels països del nord de la UE, que qualifica de "mesquina" per no voler compartir l'esforç que la situació exigeix, els acaba donant la raó "davant dels qui durant els bons temps demanen saltar-se els límits i durant els dolents, demanen ajuda als altres".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor