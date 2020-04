L'àrea metropolitana registra fins a un 56% més de trànsit que fa una setmana

Dimarts de retorn parcial a la feina. El trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha duplicat respecte la setmana passada, quan hi havia confinament total decretat pel govern espanyol. En concret, s'ha registrat un 56,2% més de sortida i un 51,4% més d'entrada, segons dades del Servei Català de Trànsit. Amb relació al trànsit habitual d'un dimarts qualsevol, el volum de cotxes és un 57,2% menys de sortida i un 59,6% menys d'entrada.



EN DIRECTE Estat de la Meridiana en confluència amb Aragó a un quart de nou del matí. Hi ha retencions pels controls policials; informa @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/Ocf0KJlXJs #coronavirus pic.twitter.com/miIwOlBa2B — NacióDigital (@naciodigital) April 14, 2020

I és que a partir d'aquest dimarts a Catalunya tots aquells treballadors d'activitats no essencials que no puguin fer teletreball i no hagin acordat el contrari amb la seva empresa han tornat als seus llocs de feina. La decisió ha aixecat crítiques entre partits de l'oposició, metges i altres experts, i també la Generalitat.

Des de la Moncloa han insistit durant tot el cap de setmana que no es tracta d’una "desescalada" ni d'una "relaxació" de la situació, sinó del retorn a un confinament no tan sever per l'economia. Pedro Sánchez es basa en l'"estabilització" dels contagis en la darrera setmana per justficar la decisió, però el cert és que la mesura no compta amb el consens ni dels polítics ni dels experts.



El president Quim Torra ha alertat aquests últims dies que rebaixar el confinament "provocarà un augment de malalts i un col·lapse del sistema sanitari català" i ha assenyalat directament a Sánchez com a responsable si es produeix una segona onada de contagis. Per això, ahir al vespre el Govern va aprovar un paquet de mesures per mitigar l'impacte de la decisió de la Moncloa.

Malgrat les crítiques, l'Estat torna avui a la situació prèvia al 28 de març, amb una pandèmia més controlada però ja ha deixat 17.489 defuncions i més de 169.000 contagiats. Us resolem a continuació alguns dels dubtes més freqüents sobre l'aixecament del confinament total.

1. Qui podrà treballar?



A partir de dimarts, els treballadors catalans que no puguin fer teletreball hauran d'anar a treballar. Això no vol dir, per exemple, que tornin a obrir bars o comerços, sinó que tornaran a la feina aquells treballadors que estaven actius fa dues setmanes, abans que es decretés l'aturada de l'activitat essencial que reclamaven governs com el de la Generalitat.

A banda de les feines que no s'han aturat, ara, els sectors que podran reobrir són la construcció, la indústria que no produeix directament per frenar la pandèmia ni per garantir subministres bàsics i alguns serveis, com ara les treballadores de la llar, jardiners, operadors de centres d'atenció telefònica, advocats o gestors. Els comerços de productes no essencials continuaran tancats.La gran pregunta. No és obligatori, però sí recomanable, especialment en llocs on no es pugui mantenir la distància de seguretat. Tot i que el Govern ha demanat que sigui obligatori el seu ús, la Moncloa ha obviat la demanda. Tot i això, el govern espanyol n'ha enviat 1,7 milions per repartir a Catalunya i la Generalitat preveu garantir a partir del dia 20 una mascareta per cada català. En aquest vídeo del Col·legi de Metges s'explica com es posen i quins tipus de mascareta hi ha.Les indicacions oficials per aquests dies vinents són mantenir la distància de seguretat, rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o una solució hidroalcohòlica i evitar aglomeracions, tant als transports com als llocs de treball.L'Estat ha elaborat una sèrie de pautes, segons les quals tothom que tingui símptomes -febre, malestar, tos- no ha d'anar a treballar i s'ha de posar en contacte amb les autoritats sanitàries. Tampoc hi han d'anar persones que són contacte estret d'una persona amb la malaltia diagnosticada ni tampoc els col·lectius de risc.En referència als desplaçaments, s'han de fer servir opcions de mobilitat que minimitzin riscos, com ara el vehicle privat, la bicicleta o anar caminant, per tal de garantir la distància interpersonal.De moment, el Congrés ha convalidat que s'allargui l'estat d'alarma fins al 26 d'abril, però Sánchez ja ha deixat caure que molt probablement caldrà una nova pròrroga fins al 10 de maig. Ara com ara, el confinament durarà dues setmanes més i el president espanyol ha assegurat que es mirarà amb atenció com evoluciona l'epidèmia per si cal tornar a endurir les restriccions. Mentre no hi hagi una vacuna, es previsible que puguin produir estats d'alarma i restriccions intermitents si es produeixen rebrots de contagis.La Generalitat ha lamentat el que considera una primera fase del desconfinament, ja que era partidària de seguir amb la paralització dels serveis essencials, però s'ha resignat a prendre un seguit de mesures de la seva competència per "protegir els ciutadans". Es tracta de mesures pal·liatives que evitin que la pandèmia es propagui als transports i als llocs de feina.Torra sosté que Catalunya ha seguit "sempre" el criteri dels científics i això és el que el duu a demanar que no es relaxin les mesures. En aquest sentit recorda que la situació no està controlada, que el 89% de les UCI estan ocupades, que hi ha sobrecàrrega de treball dels professionals i la situació és crítica a les residències.Per contra, les autoritats polítiques i sanitàries del govern espanyol asseguren que la pandèmia s'està alentint i estabilitzant. Dels increments del 33% dels contagis en els primers dies de confinament, els nous casos diaris suposen ara un 3% i també s'ha produït una estabilització als hospitals. Aquestes dades, ha detallat la Moncloa, encara no reflecteixen els efectes d'aquestes dues últimes setmanes, per tant és previsible que ens les pròxims dies continuïn disminuint.Davant d'aquest escenari, l'Estat considera que es pot començar a relaxar la mesura més dura: l'hivernament de l'economia. Sempre observant, això sí, com evoluciona la corba de contagis i morts. Segons Sánchez, els efectes del confinament total es veuran reflectits aquesta setmana. Algunes veus, com la de l'epidemiòleg Antoni Trilla, membre de l'equip científic assessor del govern espanyol, han alertat del risc d'un "rebrot".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor