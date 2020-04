Tornant de la hibernació

EN DIRECTE Estat de la Meridiana en confluència amb Aragó a un quart de nou del matí. Hi ha retencions pels controls policials; informa @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/Ocf0KJlXJs #coronavirus pic.twitter.com/miIwOlBa2B — NacióDigital (@naciodigital) April 14, 2020

La línia 1 del metro, aquest dimarts poc després de les 8 del matí

EN DIRECTE Una de les imatges que ens deixa el primer dia laborable sense confinament total: obres que es tornen a posar en marxa. Aquestes, al carrer Fontanella de Barcelona; informa @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/Ocf0KJlXJs #coronavirus pic.twitter.com/77O4tCmwBg — NacióDigital (@naciodigital) April 14, 2020

Personal de neteja a la plaça de Catalunya Foto: Sara González

Retencions a la confluència de Meridiana amb Aragó. Martells mecànics que es tornen a posar en marxa sobre les bastides. Indústria que, a corre-cuita, ha organitzat torns per garantir una obertura que permeti mantenir la distància entre treballadors. Petits negocis que tornen a aixecar, alguns tímidament, la persiana. Repartiment de mascaretes en algunes estacions de tren i de metro. I el centre comercial de la ciutat, com des del principi de l'estat d'alarma, buit. Només agents policials i personal de neteja ocupen la plaça de Catalunya o la d'Urquinaona.Aquest és el retrat d'una Barcelona en la qual, un mes després de decretar-se el confinament, comencen a desvetllar-se alguns sectors productius que van aturar-se fa dues setmanes. Amb la reactivació de part de l'activitat no essencial autoritzada pel govern espanyol, al voltant d'un milió de catalans que no poden teletreballar tornen a partir d'aquest dimarts a la feina amb la incògnita de si disposaran dels equips de protecció suficient. La indústria i la construcció són els dos principals sectors on es reprèn l'activitat, però també en l'àmbit dels serveis o petits negocis i magatzems.Camions de mercaderies, furgonetes de petits industrials i de transport d'alimentació són bona part dels vehicles que fan cua a l'entrada de Barcelona per la Meridiana. També, però, més cotxes particulars que fa una setmana. En concret, més d'un 51% més d'entrada i més d'un 56% de sortida, segons indica Trànsit. Els controls policials, sumats als semàfors, provoquen cues.Com que l'experiència és un grau, un dels primers aspectes que s'ha tingut en compte és que no es tornin a repetir les aglomeracions als transports públics, motiu pel qual s'ha augmentat la freqüència de pas. A les 8.13 hores del matí, voluntaris de la Creu Roja reparteixen mascaretes quirúrgiques a l'estació del Clot. Les donen un cop s'ha validat el bitllet o bé quan els passatgers surten dels combois. Quasi hi ha tants voluntaris com agents policials a cada punt d'entrada. Hi ha un centenar de punts d'arreu de Catalunya on es repeteix aquesta imatge. En d'altres, però, alguns usuaris han aixecat el dit per fer públic que, de repartiment de mascaretes, a la seva estació de referència, res de res.Dos minuts i mig entre metro i metro. Als vagons, els passatgers tenen prou espai per mantenir la distància de seguretat. Pràcticament ningú s'asseu al costat d'algú altre. Les portes dels combois més nous s'obren de forma automàtica per evitar que s'hagi de prémer el botó. Es viatja en silenci. Les boques tapades -la gran majoria-, ja sigui amb mascaretes recent estrenades, algunes de roba casolanes o bé amb bufandes, han silenciat els desplaçaments. Ningú parla per telèfon. Bona part dels viatgers formen part dels serveis essencials. Des de personal de l'àmbit hospitalari al de la neteja, però també circulen alguns treballadors d'oficines.Negocis com lampisteries han tornat a obrir portes. També tintoreries i bugaderies d'autodervei que dies enrere estaven tancades. I les obres. Al carrer de Fontanella, per exemple, obrers tornen a estar enfilats dalt de les bastides i traginant runes. El soroll eixordador del martell mecànic ressona en un centre de Barcelona que continua insòlitament buit.Al centre neuràlgic de la ciutat hi ha, principalment, policia i treballadors de la neteja, els únics que trepitgen la plaça Catalunya. Aquest és un dels indrets on personal de Protecció Civil també reparteix mascaretes quirúrgiques de color blau a la sortida -o entrada- dels transports. Quan falten pocs minuts per a les nou del matí, pel portal de l'Àngel només circula un camió carregat de bombones de butà. Per la Via Laietana, els vehicles de BCNeta, dels Mossos, de la Guàrdia Urbana i camions de mercaderies són els que fan més acte de presència.Alguns treballadors han tornat ja aquest dimarts. D'altres ho faran esglaonadament en els pròxims dies. Hi ha fàbriques, per exemple, que estan encara en plena reordenació de torns i d'equipament de proteccions per posar-se en marxa. En d'altres, els treballadors consideren que s'han activat precipitadament sense tenir garanties. I, de tant en tant, rere una persiana abaixada, se sent fressa. Com per exemple, en un taller de cotxes, on apropant-se a la finestra es poden veure alguns mecànics treballant a porta tancada. És el retorn de la hibernació, una desvetlla tan lenta com incerta.

