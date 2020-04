Nova classe de català online. Aprenent i millorant! pic.twitter.com/GTQRBS1aLd — Arthur Melo (@arthurhromelo) April 13, 2020

Els jugadors de futbol han d’espavilar-se per mantenir un mínim de forma física durant el confinament, de cara a estar preparats per a la tornada a la competició. És una tasca complicada, en un entorn limitat i sense el toc de la pilota.Però hi ha alguns que s’ho agafen bé. I encara tenen temps per realitzar altres activitats. És el cas del jugador del Barça Arthur Melo.El brasiler està aprofitant el confinament per aprendre el català, amb un mètode online. Així ho ha explicat a les xarxes, mentre mostrava un exercici amb pronoms nominals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor