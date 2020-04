500 voluntaris reparteixen més d'1,7 milions de mascaretes al transport públic

Prop de 500 voluntaris de Creu Roja i centenars de voluntaris d'associacions municipals de Protecció Civil reparteixen des de primera hora del matí 1,7 milions de mascaretes per a les persones que van a treballar en transport públic. Són les que va enviar el govern espanyol. Aquest dimarts tornen a la feina a Catalunya els treballadors no essencials . De moment, no hi ha hagut aglomeracions de gent a les estacions i al transport públic, on es pot mantenir la distància de seguretat. Les mascaretes s'estan repartint sense problemes.Els punts de repartiment són en els principals accessos i intercanviadors on es produeixen més aglomeracions de gent, segons els operadors. En total són més d'un centenar de punts en municipis de més de 30.000 habitants. Es lliuren un cop es valida el títol de transport. L'oferta de transport públic s'ha incrementat en hora punta per afavorir les distàncies entre usuaris.Protecció Civil ja va explicar ahir que es repartirien "exclusivament" a les persones que hagessin d'anar a treballar i no poguessin agafar un transport alternatiu al metro, tren o bus. Els voluntaris només donen una mascareta.

Distribució de mascaretes a l'estació de busos de Vic, aquest matí Foto: Adrià Costa

Tot i això, Interior ja va advertir que avui no tothom podrà tenir mascareta. Per això caldrà esperar l'arribada, previsiblement la setmana que ve, de les mascaretes comprades per la Generalitat.Les mascaretes es reparteixen a Figueres, Blanes, Girona, Tarragona, El Vendrell, Reus, Cambrils, Tortosa, Manresa, Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Granollers, Cerdanyola del Vallès, Igualada, L'Hospitalet de Llobregat, Mollet del Vallès, Mataró, Montcada i Reixac, Rubí, El Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Lleida, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.Els voluntaris estan acompanyats de cossos policials, siguin locals o Mossos d'Esquadra. Ells faciliten la mascareta als ciutadans agafant-la per la goma o bé els propis usuaris poden agafar la mascareta directament de la bossa sense tocar-ne cap més.Després, els passatgers se l'han de col·locar sempre per les gomes sense tocar la part que va a la boca i ajustar al nas la peça superior de la mascareta.La Generalitat ha demanat a l'Estat que el seu ús sigui obligatori, però la Moncloa ha obviat el requeriment. Per tant, utilitzar mascareta no serà obligatori durant els pròxims dies, però Protecció Civil recomana el seu ús. A més, destaquen la importància de fer un bon ús d'aquestes i prendre altres mesures higièniques, com rentar-se les mans i mantenir les distàncies de seguretat, per evitar contagis.Els responsables de Protecció Civil han denunciat la "improvisació" del govern espanyol al respecte i han lamentat no haver rebut instruccions de com s'havia de dur a terme. "Estem muntant aquest operatiu en menys de 24 hores. No hem rebut a qui ni com ni de quina manera hem de repartir-les. Ens sembla que el repartiment és absolutament improvisat", han explicat.