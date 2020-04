PIMEC avisa del «neguit» de les empreses per aconseguir material de seguretat pels treballadors

PIMEC ha posat de manifest el "neguit" de les empreses per aconseguir el material necessari per garantir la seguretat dels empleats en el lloc de feina. Les companyies que no disposin d'aquestes eines hauran d'aturar l'activitat. Davant aquesta situació, la patronal de la petita i mitjana empresa catalana ha articulat una xarxa logística, a disposició de l'administració, per facilitar la compravenda i transport del material, així com un llistat de proveïdors. En paral·lel, la patronal ha celebrat l'acord de les patronals, els sindicats i el Govern per establir les recomanacions sobre com actuar en el retorn de l'activitat.

Tot i això, ha alertat de la dificultat d'algunes companyies d'aconseguir material. "Algunes empreses reben el material amb comptagotes i no saben si podran tenir estoc suficient", ha manifestat la directora de Relacions Laborals de PIMEC, Elena de la Campa.



La patronal ha reiterat la importància de la "higiene" en el lloc de treball i ha recomanat a les empreses revisar els protocols de riscos laborals, intentar mantenir la distància social o instaurar mesures de prevenció col·lectiva, com l'ús de mampares separadores.

