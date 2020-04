Els governs fien el retorn segur a la feina a l'actitud d'empresaris i treballadors

Contra l’opinió de tota la comunitat mèdica i científica catalana, demà treballadors no essencials hauran d’anar a treballar. És un error. Però ara només tenim un objectiu: protegir-los i cap centre de treball no ha d’obrir demà si no compleix les mesures de prevenció i seguretat https://t.co/5B7Jkgyteo