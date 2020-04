La Generalitat llança una aplicació de salut mental pels problemes derivats de la Covid-19

El Departament de Salut ha presentat aquest dilluns una nova aplicació web de salut mental per donar suport a les persones afectades pel coronavirus. El servei inclou un test per detectar l'estat dels usuaris i fins a quinze recursos per "apoderar" la població i ensenyar-los a fer un control de la simptomatologia.L'eina també permet fer un "cribatge" dels casos "d'urgència" i donar-los la resposta necessària. L'aplicació compta amb equip de 100 psicòlegs dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM), amb un horari d'atenció de 8h a 20h. Els professionals donaran prioritat a les persones que han patit una pèrdua pel coronavirus, que tenen un familiar a l'UCI, que conviuen amb un positiu en Covid-19 o que tenen trastorns mentals.El dispositiu inclou un test de salut emocional, validat a escala internacional, que permet fer una "objectivació" de l'estat de l'usuari. A més, disposa de quinze recursos per ensenyar-los a "controlar" la simptomatologia, com l'insomni o els problemes per gestionar les pèrdues, segons ha explicat el cap de servei de Psiquiatria de la Vall d'Hebron, Ramos Quiroga.En el cas que aquesta simptomatologia sigui "intensa", l'aplicació permet també fer un "cribatge" i ofereix atenció amb un psicòleg per via telefònica amb l'objectiu de "resoldre" els casos lleus. El sistema permet derivar els casos d'urgència a l'atenció primària o els centres de salut mental.El psicòleg tindrà accés a la història mèdica i el SEM posarà a disposició la mobilització de "tota l'estructura" per tractar els casos d'urgència. A més, a partir del moment en què faci servir l'aplicació, el ciutadà estarà connectat al sistema de salut de cara a possibles necessitats futures.L'equip d'atenció està format per cent psicòlegs del SEM, amb un horari d'atenció de les 8h a les 20h. A més, compta també amb professionals, consultors, metges i infermeres que permetran fer el "cribatge".La nova eina s'emmarca en la Instrucció del Pla d'acció per al suport emocional i la gestió de l'estrès agut de la ciutadania davant la situació de la pandèmia.

