Convoquen una cassolada antimonàrquica coincidint amb el 14 d'abril

Aquí podeu llegir el manifest complet ⤵ pic.twitter.com/umlzSoCvCi — Plataforma 3 Octubre (@plataforma3o) April 11, 2020

La plataforma 3 d'Octubre ha convocat una cassolada contra la monarquia per aquest dimarts 14 d'abril, una data que coincideix amb la proclamació de la Segona República espanyola. L'entitat ha fet una crida a sortir als balcons a un quart de nou del vespre, just després de l'aplaudiment als sanitaris, per protestar contra la "corrupció" de la Casa Reial.En un comunicat publicat a les xarxes, la plataforma exigeix "l'abolició de la monarquia i l'aturada de la repressió" i reivindica el "dret d'autodeterminació dels pobles". El document recorda el pressumpte escàndol de corrupció que va sortir a la llum fa un mes en què es relacionava el rei emèrit amb el cobrament de comissions provinents de la monarquia de l'Aràbia Saudita i assegura que els Borbons "sempre han estat corrupció i censura".L'entitat, que agrupa sindicats, organitzacions i moviments que van donar suport a la vaga del 3-O a Catalunya, anima a celebrar una cassolada com la que es va fer el 18 de març durant la compareixença de Felip VI per la crisi del coronavirus, que es va sentir arreu de l'Estat. "Contra la impunitat de la monarquia i els seus privilegis, la militarització, la Llei Mordassa, les retallades a la sanitat", reivindiquen.

