Ábalos afirma que el confinament de Catalunya «per la via dels fets és una realitat»

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dilluns que el confinament de Catalunya que reclamava Quim Torra "per la via dels fets és una realitat", ja que, segons ha afirmat en roda de premsa, la mobilitat entre autonomies ja quasi no existeix, és molt residual, i ara es dona, com a molt, entre províncies. Les zones on s'han reduït més el moviments, ha detallat, són Madrid, Barcelona i Sevilla.Pel que fa a l'avís del Govern conforme, si hi ha un rebrot de contagis a Catalunya, la "responsabilitat" serà de "qui no ha tingut en compte l'opinió dels experts" , en relació a l'executiu espanyol, Ábalos ha assumit: "Som responsables de les decisions que prenem en relació a les competències que tenim". "Clar que som responsables de les decisions respecte les nostres competències com ho són les altres administracions de les seves", ha afegit.En tot cas, ha negat que es relaxi el confinament, sinó que simplement s'eliminen els permisos retribuïts i recuperables i, en canvi, "la mobilitat segueix restringida", igual que el confinament. "Cada administració ha de fer el que bonament pugui fer en funció de les seves competències", ha dit, i ha insistit que "és una tasca conjunta, no es pot responsabilitzar altres administracions per lliurar-se de la pròpia responsabilitat".El ministre també ha pressionat els grups de l'oposició en relació a la reedició d'uns Pactes de la Moncloa per gestionar la superació de la crisi: "És una demanda ciutadana inqüestionable". És, ha insistit, una "necessitat històrica davant la qual cap dirigent polític pot mantenir-se indiferent" i ha apel·lat a les alarmes dels organismes internacionals, davant les quals ha avisat que "no estar a l'alçada de les advertències seria molt greu en termes polítics i democràtics" i perjudicaria la imatge d'Espanya a l'exterior.Per això, ha reclamat agafar la "mà estesa del govern espanyol" per tancar un "acord de reconstrucció social i econòmica" i ajudar a empènyer per una "resposta global a una crisi global". "Els espanyols no entendran que els mateixos partits i tribunes que apel·laven a l'esperit de la transició i al constitucionalisme se'n desmarquin", ha afegit.Pel que fa al retorna a la feina en els sector no essencials, ha assegurat que ara els ciutadans i l'Estat estan més preparats, amb més eines i més elements d'anàlisi i amb les recomanacions de prevenció més clares per fer front al retorn a la feina en els sectors no essencials. Quant als transports públics, ha exposat que s'han augmentat les freqüències de Rodalies i altres mitjans de transport i adaptat horaris a les necessitats del personal sanitari, i ha fet una crida a prioritzar l'ús del vehicle privat, taxi i VTC.Ábalos ha avançat també que el consell de ministres de dimarts incrementarà la partida de les ajudes per a l'habitatge i ha defensat que, al contrari del que afirmaven algunes de les crítiques rebudes, les mesures per garantir-ne el dret aprovades dissabte en respecten la propietat privada i no són confiscatòries.La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, ha tornat després del seu positiu en coronavirus i ha replicat el conseller de l'Interior, Miquel Buch, queixós per la xifra de mascaretes que ha enviat l'Estat a Catalunya , 1.714 milers. "En el moment en què estem, hem d'estar a l'alçada. Potser aquest tipus d'afirmacions no hi contribueixen" ha lamentat, i ha demanat "buscar punts d'entesa i no de xoc". "Ningú entendrà les coses que ha dit sobre la xifra", ha insistit encara.Darias ha defensat les mesures per fer arribar els 10 milions de mascaretes en el retorn a la feina dels sectors no essencials, fins al 16 d'abril. Preguntada pel fet que aquestes no s'haurien d'usar més de quatre hores i, per tant, com s'haurien de proveir els treballadors que fan jornades més llargues, la ministra ha explicat que el repartiment es fa pensant en els mitjans de transport i de forma provisional, però "qui ha de proveir els treballadors són les mateixes empreses".

