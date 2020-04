Metges de Catalunya alerta del risc de rebrot després d'aixecar el confinament total

El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha avisat aquest dilluns que la fi del confinament total podria comportar a curt termini un rebrot de coronavirus, que “seria inassumible per a un sistema sanitari". Segons han explicat, el sistema està "extremadament tensat i amb unes plantilles molt castigades físicament i emocional, després de l’esforç colossal fet les darreres setmanes”.Els metges han advertit que iniciar un desconfinament parcial, tal com ha acordat el govern espanyol, sense disposar d’un estudi de seroprevalença del coronavirus que permeti conèixer quin és el percentatge de població afectada per la malaltia de la Covid-19, “podria posar en risc la ciutadania si hi hagués una nova onada de casos greus que requerissin medicina intensiva”.En aquest sentit, l’organització ha recordat que l’ocupació de les unitats de cures intensives (UCI) a Catalunya està al voltant del 85% i que, per tant, “el seu marge d’absorció és molt escàs”.Per tot això, el sindicat demana a l’executiu central “més temps per rebaixar la pressió assistencial del sistema, reduir el nombre de pacients hospitalitzats i recuperar el personal sanitari, abans de relaxar les mesures de confinament”. “Aquest seria el millor salvavides per evitar un nou col·lapse de la xarxa sanitària”, diuen en un comunicat.D’altra banda, el sindicat ha reiterat a les autoritats sanitàries la “necessitat imperiosa” de proveir adequadament d’equips de protecció individual (EPI) complets les plantilles dels centres hospitalaris, d’atenció primària, sociosanitaris i residències, per frenar el contagi entre els treballadors de la salut.A més, ha reclama que s’incrementi la distribució de tests ràpids de diagnòstic del coronavirus per als professionals que estan en la primera línia i, progressivament, per a la resta de la població per saber-ne la taxa d’immunitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor