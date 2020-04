Ja són 658.190 treballadors afectats per un ERTO a Catalunya

A Tarragona s'han presentat 7.178 expedients i hi ha 40.921 persones afectades, mentre que a Lleida s'han presentat 5.001 expedients i hi ha 28.231 treballadors afectats. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 2.178 expedients que afecten 8.888 treballadors.Les comarques amb més expedients registrats són el Barcelonès, amb 29.317 expedients i 223.207 afectats; el Vallès Occidental, amb 9.501 expedients i 83.703 afectats, i el Baix Llobregat, amb 8.363 expedients i 88.967 afectats.L'activitat econòmica amb més ERTO presentats és el sector dels serveis, amb 73.508 expedients i 473.801 treballadors afectats. A la indústria són 7.133 els expedients presentats i 123.629 les persones afectades, mentre que a la construcció s'han presentat 7.055 expedients i hi ha 42.265 persones afectades. Al sector de l'agricultura s'han registrat 656 ERTO a 3.835 persones i a serveis sense especificar 1.060 ERTO 14.660 persones afectades.Les divisions amb més ERTO són les de servei de menjar i begudes, amb 18.516 expedients i 106.706 afectats; la del comerç al detall amb 12.014 expedients i 53.320 persones afectades; i la d'altres activitats de serveis personals amb 6.682 expedients i 18.064 afectats.