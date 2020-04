VÍDEO Buch sobre els 1.714 milers de mascaretes: «Si la propera xifra té a veure amb el 1939, no els ho permetrem»

El govern espanyol ha enviat a Catalunya 1.714 milers de mascaretes per repartir entre els ciutadans que vagin a treballar aquesta setmana. Xifra que, casualment, coincideix amb una de les dates més importants de la història del país, la caiguda de Barcelona en mans dels Borbons que s'escau en la Diada de l'11 de setembre.Sigui coincidència o no, aquest dilluns el conseller d'Interior Miquel Buch no ha pogut evitar indignar-se pel fet i ha avisat a l'Estat que "si la propera xifra té a veure amb el 1939, no els ho permetrem". Al que ha afegit que "en política les casualitats no existeixen". En aquest sentit ha cridat ha evitar "que se'n riguin a la nostra cara".

Pel que fa a les mascaretes, aquestes es repartiran entre dimarts i dimecres al matí. Per fer-ho s'encarregaren uns 500 voluntaris de Creu Roja i Protecció Civil a més de 100 punts d'arreu del país. Concretament, ho faran als accessos del transport públic de les ciutats de més de 30.000 habitants des de les sis del matí fins a les dotze del migdia.

