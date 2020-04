Els Mossos vigilaran el transport públic per evitar aglomeracions

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, s'ha referit aquest migdia a les limitacions de les aglomeracions al transport públic i als centres de treball. Ha explicat que els Mossos vetllaran per evitar les aglomeracions al transport públic, és a dir a les estacions de metro, Rodalies i Ferrocarrils.La clau, però, és segons ha dit "l'autoprotecció" perquè els agents no tenen capacitat de cobrir tots els punts crítics per assegurar que els combois no superin el terç d'ocupació. Autoprotecció i civisme estan a l'ordre del dia de les proclames dels consellers del Govern atès que l'àmbit competencial és estret, més encara en ple estat d'alarma.La portaveu Meritxell Budó, que de nou ha criticat l'aixecament del confinament total amb la tornada a la feina a Catalunya a partir d'aquest dimarts, ha fet notar que l'oferta ha estat entre el 33 i el 50% al transport públic i ha assegurat que a partir de dimarts s'ampliarà "en tots els casos tot i que variarà en funció dels serveis".Miquel Buch, al seu torn, ha destacat el descens del tràfic rodat en un 92% a les entrades i sortides de Barcelona i ha criticat la xifra d'enviament de mascaretes per part del govern espanyol . No per insuficients sinó pel número triat: 1.714.000 mascaretes. Segons ell una referència gens casual a la desfeta de 1714. Buch s'ha preguntat de forma retòrica si el proper seria enviar-ne 1.939, any d'acabament de la guerra civil. "No ho permetrem, és una burla. Amb la nostra història no s'hi juga", ha afirmat. Diumenge Jordi Puigneró i Carles Puigneró ja van lamentar la coincidència. "Les casualitats no existeixen", ha dit afirmant que ningú hauria de permetre "que se'n riguin a la nostra cara".Al seu torn, i sobre la situació al mercat de treball, el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, ha recordat que "no compartim la posició del govern espanyol". "Volem acords amb els sindicats i les patronals perquè on no hi arriben les nostres competències hi arribi el diàleg social", ha dit. L'acord de diumenge a la tarda al Consell de Relacions Laborals va ser, segons ell, ampli i el fa seu el Govern perquè té "indicacions concretes i és fruit del consens".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor