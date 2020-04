Illa dona per superat el pic de l'epidèmia i es proposa ara doblegar la corba

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha asseverat aquest dilluns que, amb les darreres dades sobre el coronavirus , ja es pot donar per "superat el pic de l'epidèmia" i, durant aquesta setmana, es pretén "consolidar el segon objectiu, doblegar la corba".Igualment, ha subratllat que es manté la "fase de confinament i no s'ha iniciat cap procés de desescalada", malgrat que es torna a permetre anar al treball en serveis no essencials. Així, ha instat a seguir complint amb la prohibició genèrica de sortir al carrer, les quals "segueixen sent mesures molt dures que cal mantenir malgrat les dades".Illa es reunirà de forma telemàtica amb els consellers de Salut autonòmics, als quals els informarà de la voluntat de "reforçar la coordinació i comunicació amb les comunitats autònomes". També ha recordat que l'ús de la mascareta és una recomanació i ha subratllat que prioritàriament els usuaris han de mantenir un metre de distància -millor dos- al transport públic, mantenir la higiene, i respectar els plans de protecció de riscos i salut laboral.El ministre ha estat requerit per la xifra de morts i, en especial, de les defuncions a les residències de gent gran i ha replicat que les dades es basen en els protocols de l'OMS i de les institucions europees, segons els quals cada persona morta i "diagnosticada positivament com a portadora del virus és computada com a morta per coronavirus". Igualment, afirma que estan pendents de rebre totes les dades de les comunitats autònomes per oferir-les de forma homogeneïtzada.Pel que fa a la possibilitat que els nens puguin sortir, Illa ha explicat que això s'analitza amb la "màxima prudència" però que encara no és el moment de prendre una decisió d'aquest tipus.El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha detallat que el conjunt de les forces policials han presentat 650.000 denúncies pel que fa a la mobilitat durant el confinament. Les propostes de sancions les presenten les delegacions i subdelegacions del govern espanyol, però no ha donat una xifra global de la quantitat a què podrien arribar. En relació al possible ús de la geolocalització, ha avançat que, "quan s'hagin d'usar, es farà amb l'empara legal i judicial".Igualment, ha apuntat que l'oficina de coordinació cibernètica del ministeri ha monitoritzat i tramitat 200 esdeveniments de desinformació greus. Es tracta de difusió de notícies falses que informen sobre vacunes, medicaments o manipulacions de documents oficials, els quals pretenen "injuriar, calumniar o causar alarma social". Ha assegurat que "la desinformació només es neutralitza amb veritat i transparència" i ha demanat "no compartir allò del que no es tingui certesa"."Junts i units és la manera de vèncer el virus, això és més que un eslògan", ha començat Grande-Marlaska, i ha posat en valor els 10 milions de mascaretes que es repartiran fins dimecres en 1.500 punts. Ha apel·lat també a "l'esperit dels Pactes de la Moncloa", ja que aquesta setmana es faran les primeres trobades amb dirigents polítics i socials per a "un acord de reconstrucció social i econòmica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor