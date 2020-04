JxCat, ERC, EH Bildu i Podemos porten al Senat la comissió d'investigació sobre la Casa Reial

ERC, Junts per Catalunya i Catalunya En Comú Podem, juntament amb els partits de l'Esquerra Confederal i EH Bildu han demanat la creació al Senat d'una comissió d'investigació sobre la trama vinculada a les possibles il·legalitats de membres de la família reial. Aquestes mateixes formacions ho van demanar en tres ocasions al Congrés, però la mesa de la cambra baixa ho va rebutjar amb els vots en contra del PSOE, PP i Vox.És per això que ara els independentistes i les esquerres agrupades sota les sigles de Podemos ho han sol·licitat a la cambra alta. En una proposta presentada conjuntament, les formacions volen que s'investiguin les influències polítiques, diplomàtiques i comercials de la Casa Reial. En particular, les del rei emèrit, Joan Carles I, amb Aràbia Saudita.

