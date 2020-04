CCOO i UGT reclamen una mesa de diàleg social per preparar el retorn al treball

Treballem per una agenda de reconstrucció del país, que postcoronavirus, haurà de ser més pròsper, amb més drets i oportunitats per a tothom. Benvinguda la proposta de @ccoocatalunya i @ugtcatalunya i haurà de ser més àmplia, amb la societat civil, així s'ha construït Catalunya. pic.twitter.com/oIdtNKaEAZ — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) April 13, 2020

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, s'han adreçat aquest dilluns al Govern i als líders patronals per proposar-los la constitució d'una mesa tripartita de concertació social que permeti arribar a acords per "garantir el compliment de les mesures de protecció de la salut en el treball, reforçar les cobertures laborals i preparar la represa esglaonada i responsable de l'activitat productiva".Pels sindicats, l'única manera d'afrontar amb èxit l'impacte de la crisi de la covid-19 en la salut de les persones, l'economia, el treball i la societat és "a partir de responsabilitats compartides i clares".Una proposta a què el vicepresident català, Pere Aragonès, ja ha beneït. "La proposta no només és benvinguda sinó que caldrà posar-la en marxa i en molts altres àmbits, no només en el diàleg social entre sindicats i patronals caldrà aquestes grans aliances per la reconstrucció", ha apuntat en un vídeo a Twitter en què aposta per "una agenda catalana pel nou país", el qual "ha de ser molt millor que el previ a la pandèmia".En concret, els dos sindicats proposen una agenda de temes prioritaris a tractar, com el reforç de mesures preventives a les empreses, mesures concretes pel sector sanitari, sociosanitari i residencial, les prestacions d'atur, els horaris comercials turístics i festius, els ajuts per a la conciliació, la protecció per a treballadores de la llar i autònoms o l'ampliació de la renda garantida de ciutadania.D'entre les mesures concretes que proposen CCOO i UGT, hi ha el fet de garantir el subministrament d'equips de protecció individual als treballadors, la realització de les proves test de caràcter universal, la supressió temporal d'ampliació d'horaris comercials en municipis i zones turístiques o establir una prestació per pal·liar els efectes de les reduccions de jornada que necessiten les famílies amb menors mentre els serveis educatius estiguin tancats.L'agenda dels sindicats també inclou l'establiment d'una prestació complementària fins al salari mínim per a les treballadores de la llar, garantir un complement a la prestació de l'Estat als autònoms fins arribar al salari mínim o facilitar l'accés immediat a la renda garantida de ciutadania a totes les persones en situació de risc d’exclusió social.Per tal de preparar la represa de l'activitat productiva i la sortida de l'estat d'alarma, els sindicats demanen el disseny de plans de mobilitat de la ciutadania, creació de meses sectorials per analitzar cada sector, anticipar la reacció a la previsible segona onada d'ERTO o dissenyar un pla de mesures econòmiques per accelerar la recuperació de l'activitat de les empreses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor