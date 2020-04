On i quan es repartiran les mascaretes a Catalunya?

Uns 500 voluntaris de Creu Roja i Protecció Civil repartiran aquest dimarts i dimecres al matí l'1,7 milions de mascaretes que el govern espanyol ha enviat a Catalunya. Es farà en més de 100 punts als accessos del transport públic de les ciutats de més de 30.000 habitants. En concret, el repartiment es farà de des de les sis del matí fins a les dotze del migdia.Protecció Civil ha explicat que es repartiran "exclusivament" a les persones que hagin d'anar a treballar i no puguin agafar un transport alternatiu al metro, tren o bus. En aquest sentit, Interior ha advertit que demà no tothom podrà tenir mascareta. Per això caldrà esperar l'arribada, previsiblement la setmana que ve, de les mascaretes comprades per la GeneralitatTot i que encara s'estan estudiant els llocs amb més aglomeracions per establir-hi punts de voluntaris, les mascaretes es repartiran a Figueres, Blanes, Girona, Tarragona, El Vendrell, Reus, Cambrils, Tortosa, Manresa, Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Granollers, Cerdanyola del Vallès, Igualada, L'Hospitalet de Llobregat, Mollet del Vallès, Mataró, Montcada i Reixac, Rubí, El Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Lleida, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.Els responsables de Protecció Civil han denunciat la "improvisació" del govern espanyol al respecte i han lamentat no haver rebut instruccions de com s'havia de dur a terme. "Estem muntant aquest operatiu en menys de 24 hores. No hem rebut a qui ni com ni de quina manera hem de repartir-les. Ens sembla que el repartiment és absolutament improvisat", han explicat.És per això que Interior assegura estar treballant "contra rellotge" per fer aquest desplegament a partir de dimarts, però admet que no serà una distribució "generalitzada".