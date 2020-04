Es cancel·la el programa «Vacances en pau», d'acollida d'infants saharauis, per al 2020

Els nens i nenes saharauis que venien a passar els mesos d'estiu acollits per famílies d'arreu de l'estat espanyol, es quedaran aquest any sense les seves "Vacances en pau". Ho ha publicat l'agència de notícies saharaui SPS, tal com recull El Confidencial Saharaui , un portal dedicat a la informació sobre el Sàhara Occidental."Vacances en pau" és un programa d'ajuda humanitària i de sensibilització política i social organitzada per diverses associacions i ONG solidàries amb el poble saharaui, el Ministeri de Joventut de la República Àrab Saharaui Democràtica (RASD) i les delegacions del Front Polisari en les diverses comunitats autònomes d'Espanya, que fa possible que durant dos mesos milers de nens saharauis dels campaments de refugiats de Tindouf (Algèria) passin les vacances amb famílies espanyoles, quan les temperatures arriben als 50º graus a l'hamada algeriana.A més, els infants tenen accés a reconeixements mèdics i tractaments adequats, coneixements complementaris a aquells que han adquirit a l'escola, i complementar les carències nutricionals.El govern saharaui considera "molt important" aquest programa, ja que va constituir "un salt additiu positiu i qualitatiu a les diverses contribucions humanes i solidàries realitzades pel moviment solidari internacional a favor de la causa saharauí", però creu que suspendre'l és "la millor opció" en aquestes circumstàncies excepcionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor