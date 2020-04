VÍDEO Així feliciten el 85è aniversari a un home ingressat per coronavirus a Mollet

En Miguel Juárez és un home que acaba de fer 85 anys. S'està a una residència d'avis de Mollet del Vallès, però el van haver d'ingressar a l'Hospital Sociosanitari de la ciutat al infectar-se amb el coronavirus. La seva imatge s'ha fet viral les últimes hores. La família ha difós a les xarxes socials un vídeo on se'l veu rebent les felicitacions del personal del centre sanitari el dia del seu aniversari. Els treballadors li porten un pastís amb espelmes -que no li deixen bufar- de part dels seus familiars, i fins i tot li canten la tradicional cançó per celebrar els aniversaris.La família ha explicat aque agraeixen profundament el gest al personal que cuida del seu avi "per fer possible que pugui celebrar el seu aniversari, tot i les circumstàncies". També donen els gràcies públicament "per cuidar-lo com el cuiden" i que "facin tot el possible perquè ens podem comunicar amb ell en aquests moments tan difícils".Finalment, la família agraeix la col·laboració de la residència Santa Rosa, on resideix habitualment en Miguel i on hi ha la seva dona, també infectada pel coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor