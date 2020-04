El govern espanyol trigarà dues setmanes a detectar si el retorn al treball provoca un rebrot

Fins d'aquí a dues setmanes no es podrà saber si el retorna a la feina en aquells sectors no essencials genera un cert rebrot en el contagi del coronavirus. Ho ha admès la doctora María José Sierra, cap de l'àrea del centre de coordicació d'altertes i emergències sanitàries del govern espanyol, en la roda de premsa tècnica d'aquest dilluns, dia en què s'aixeca el confinament total a molts territoris de l'Estat."Els casos que veiem ara són respecte al que va passar dues o tres setmanes", ha assenyalat, preguntada pel seguiment de les mesures que es prenen i, per tant, "els efectes de les mesures es veuen en dues setmanes o més i també de l'impacte del que ocorre" en cada moment. En tot cas, ha valorat que els 517 morts en les darreres 24 hores confirmen la "tendència descendent" dels darrers dies.Pel que fa al repartiment de mascaretes que s'estan repartint als mitjans de transport, ha reconegut que no hi ha evidències que siguin útils , però ha defensat que organismes internacionals les recomanen perquè fan un "cert efecte d'evitar la dispersió, sobretot allà on no es pot garantir distàncies de seguretat com a mitjans de transport públics". En tot cas, ha subratllat que "són un complement, i no el més important", i que es més rellevant la "detecció ràpida dels casos i aïllament".Quant als indicadors usats per programar una futura desescalada de les mesures de confinament, ha citat, per exemple, la càrrega del sistema sanitari. En canvi, els resultats de les proves per detectar quin percentatge de la població té anticossos i, per tant, que ha passat la malaltia (amb 60.000 tests inicialment) no es tindran fins d'aquí unes setmanes.María José Rallo, secretària general de Transports i Mobilitat, ha apuntat que els moviments en transport públic durant la Setmana Santa han estat "residuals". Quant al retorn a la feina de dilluns, ha citat que, en les 16 estacions principals de Rodalies de Madrid, i han pujat 13.375 persones fins les 9h, un 53,2% més que el dilluns anterior (8.729 persones), però un 36,5% menys que el primer dia de confinament, el 16 de març (21.073 persones). L'1 de març, sense mesures de confinament, en van ser més de 100.000.Miguel Ángel Villarroya, nou cap de l'Estat Major de la Defensa, ha destacat que "les forces armades estan complint la seva missió", tot i que ha avisat que "la victòria està propera però no es pot abaixar la guàrdia" per no desaprofitar "el sacrifici de molta gent".José Manuel Santiago, general de la Guàrdia Civil, també ha instat a "seguir complint les mesures de prevenció" i ha apuntat que, durant la Setmana Santa, el cos ha fet 33.500 controls a carreteres, amb 410.000 persones identificats, havent-se'n derivat 5.685 denúncies.María Pilar Allué, comissària principal de la Policia Nacional espanyola, ha reclamat la col·laboració ciutadania per detectar persones que se salten el confinament i ha afirmat que això ha permet detenir 32 persones reunides en un local on hi feien lluites de galls.

