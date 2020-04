El nombre de morts a l'Estat per coronavirus cau a 517 en 24 hores

El nombre de defuncions diàries a l'Estat ha tornat a caure després del repunt del darrer dia. Segons les dades fetes públiques aquest dilluns, han mort 517 persones a l'Estat per coronavirus en 24 hores, prop d'un centenar menys que les 619 anunciades diumenge. Tot i això, la xifra és encara lleugerament superior a les 510 de diumenge, la qual marca un mínim històric des del moment en què la tendència va passar a ser a la baixa.En tot cas, el nombre de defuncions acumulats per aquest virus ja arriba a 17.489. Per contra, ja s'ha donat l'alta a 64.727 pacients del total de 169.496 positius que s'havien detectat. En concret, s'han donat 2.336 altes el darrer dia -molts menys que les 6.391 del dia anterior-, mentre que s'han detectat 3.477 nous contagis -també per sota dels prop de 5.000 anunciats diumenge.El territori que acumula més morts és la Comunitat de Madrid, amb 6.423. Durant les darreres 24 hores, n'hi ha hagut 145. En segon lloc, se situa Catalunya, amb 3.538 defuncions, per bé que el darrer dia n'hi ha hagut menys d'un centenar . Del total de contagis, 47.146 s'han detectat a la Comunitat de Madrid i 34.736, a Catalunya.La xifra de defuncions diàries s'ha anat reduint progressivament, però amb alts i baixos, des de les 932 del 4 d'abril. Dos dies més tard, havia caigut fins a 637, però posteriorment tornava a créixer per sobre dels 700 durant dos dies. Dissabte, però, tornava a caure fins a 510, per tornar a pujar l'endemà a 619 i finalment tornar als 517 en la dada feta pública aquest dilluns.En tot cas, hi ha problemes per comptabilitzar totes les morts a les residències de gent gran, així com les dades de defuncions del cap de setmana poden no ser del tot acurades, ja que no es notifiquen totes, cosa que genera una falsa sensació de caiguda que, en tornar a la setmana laboral, es fon.

