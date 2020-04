Educació garanteix que cap alumne suspendrà el tercer trimestre virtual

El Departament d'Educació començarà a repartir aquesta setmana els paquets de dades d'internet i ordinadors per garantir la connectivitat de les famílies amb dificultats perquè els alumnes puguin afrontar amb garanties el tercer trimestre, que arrenca aquest dimarts.El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat en una entrevista a Radio 4 que l'objectiu és arribar a 52.000 famílies amb alguna mancança –connexió, dades o dispositiu– i que les primeres 11.000 rebran ja l'ajuda a finals d'aquesta mateixa setmana. Seran aquelles famílies que no tenen ni connexió, ni dispositiu, mentre que les menys necessitades seran ateses en noves onades els pròxims dies.El conseller assegura que l'objectiu del tercer trimestre ha de ser mantenir el contacte de l'escola amb tots els alumnes i aconseguir que no perdin certs hàbits de treball o lectura.L'esforç del Departament per garantir la connectivitat, de fet, va també en aquesta línia i "en cap cas" es pretén aconseguir que els alumnes compleixin tot el temari pendent del curs des de casa."Ara el temari és el menys important. El més important és l'acompanyament i el contacte", ha explicat el conseller. En aquest sentit, Bargalló afirma que aquest "no ha estat ni serà un curs normal" i que la nota final només serà important en aquest cursos que impliquen un canvi de cicle o una finalització.Amb tot, el Departament entén que tot el que es faci telemàticament a partir d'ara "no ha de servir per suspendre". El conseller afirma que cap alumne ha d'anar a pitjor a nivell de currículum per tot el que ha passat des del 12 de març, sense que això signifiqui haver de fer un aprovat general: "Ja hi ha dues terceres parts del curs fetes", recorda.Pel que fa a la tornada presencial a l'escola, Bargalló confia poder-ho fer aquest curs i no haver d'esperar al setembre. Tot i que la decisió correspon a les autoritats sanitàries, el conseller assegura que els alumnes, el conjunt del sistema educatiu i la societat en general "necessiten" reprendre el curs."Seria molt bo que ho poguéssim fer i treballem ja amb l'operatiu de reobertura. Esperem poder fer-ho i ni que fos una setmana voldríem poder obrir", explica el conseller. Bargalló confia que si l'evolució del coronavirus continua sent positiva "s'hauria de poder obrir" les escoles abans de final de curs.

