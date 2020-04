Seguim amb les receptes ideals per fer en ple confinament! Avui, amb uns productes que és molt possible que tinguem per casa ja que aguanten molt de temps al congelador i/o en llauna de conserva.Mercè Brunés, de la Masia el Folló (Tagamanent) ens explica com preparar unes faves i pèsols a la menta. Un plat realment saludable i deliciós a la vegada!

