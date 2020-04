Moren 162 avis de residències en 24 hores per coronavirus

El nombre de víctimes per coronavirus entre les persones que viuen a residències de gent gran a Catalunya ha pujat aquest diumenge a 1.825, 162 més que el dissabte, segons informa el Departament de Salut.Amb dades tancades a 12 d'abril, i segons la informació que fan arribar els propis centres, hi ha 3.659 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus, 284 més que ahir. Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament. A més, 1.113 residents estan hospitalitzats, 79 més que dissabte.A Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades. Fins a aquesta data s'han confirmat també que hi ha 343 residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 423 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 residències de gent gran.El Departament de Salut ha informat aquest diumenge a última hora que s'han registrat 699 nous casos de coronavirus a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 34.726. La dada de nous positius és la més baixa des del 23 de març i confirma que les restriccions imposades amb l'estat d'alarma i el confinament total de les últimes setmanes estan tenint efecte. A partir de dimarts (dilluns, a l'Estat), el govern espanyol ha ordenat aixecar el confinament total.Pel que fa al nombre de morts, als hospitals se n'han registrat 96 en les últimes 24 hores que eleven la xifra total a 3.538 des que va començar la crisi. El nombre de morts diaris, que es manté alt, cau respecte dissabte, quan se'n van comptabilitzar 111 en centres sanitaris. Des de l'inici de la crisi s'han hagut d'ingressar 2.713 persones, 55 en les últimes hores.La bona notícia són les altes hospitalàries, que continuen augmentant. En les últimes 24 hores se n'han comptabilitzat 627, que fan un total de 15.602 des que va començar la crisi.

