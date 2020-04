627 noves altes de coronavirus a Catalunya en 24 hores

El Departament de Salut ha informat aquest diumenge a última hora de les dades del dia. En les últimes 24 hores s'han registrat 627 altes hospitalàries, que situen la xifra total des que va començar la crisi del coronavirus en 15.602. Per contra, aquest diumenge han mort 96 persones més per la Covid-19 als hospitals i el nombre total de decessos ja arriba als 3.538.Pel que fa als nous casos, aquest diumenge se n'han registrat 699, cosa que eleva la xifra total a 34.726. Des de l'inici de la crisi s'han hagut d'ingressar 2.713 persones, 55 en les últimes hores. La dada de nous positius és la més baixa des del 23 de març i confirma que les restriccions imposades amb l'estat d'alarma i el confinament total de les últimes setmanes estan tenint efecte. A partir de dimarts (dilluns, a l'Estat), el govern espanyol ha ordenat aixecar el confinament total.Pel que fa a les residències de gent gran, hi ha 3.659 persones amb el coronavirus i 1.113 estan hospitalitzades. Fins avui, 343 residències tenen persones que són positives i 423 amb persones amb simptomatologia. El sistema català consta de 1.073 residències de gent gran.Consulteu les dades d'aquest diumenge:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor