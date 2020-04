Asens aposta per mantenir el confinament total: «És, sens dubte, el millor salvavides»

El hundimiento económico puede amenzar a la larga muchas vidas, es cierto, pero el confinamiento más estricto es, sin duda, el mejor salvavidas. Los equilibrios no son fáciles pero eso es una verdad indiscutible. — Jaume Asens (@Jaumeasens) April 12, 2020

“...El presidente de la patronal dijo: Ya perdemos 100.000 millones al mes... La secretaria del sindicato respondió: Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica pero ahora está en riesgo la vida de las personas...”👇🏻https://t.co/WOKSdDV06M — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 11, 2020

El portaveu d'Unides Podem al Congrés ha apostat per mantenir "el confinament més estricte" i no aixecar algunes de les mesures de restricció aquesta setmana. "L'enfonsament econòmic pot amenaçar a la llarga moltes vides, és cert, però el confinament més estricte és, sens dubte, el millor salvavides", ha manifestat en un missatge a Twitter, contradient així la mesura adoptada pel govern espanyol, del que Unides Podem forma part. "Els equilibris no són fàcils però això és una veritat indiscutible", ha insistit.Hores abans el líder de Podem, Pablo Iglesias, també havia discrepat de les mesures de Sánchez, tot i que de forma molt més críptica. El vicepresident espanyol també ho va fer a través de Twitter.A partir d'aquest dilluns arreu de l'Estat –o bé dimarts on el dilluns sigui festiu, com a Catalunya- els treballadors de serveis no essencials tornaran als seus llocs de treball, en acabar-se la durada dels permisos retribuïts recuperables. Durant dues setmanes només hi ha hagut activitat de serveis essencials.

