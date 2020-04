Foment defensa el «desconfinament progressiu» perquè l'activitat comenci «com més aviat millor»

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defensat el desconfinament progressiu perquè l'activitat econòmica pugui començar "com més aviat millor". "La que ens ve a sobre és grossa", ha advertit en una entrevista al Telenotícies de TV3.El president de Foment ha matisat, però, que la represa ha d'anar acompanyada de mesures de seguretat i ha anunciat que en una reunió del Consell de Relacions Laborals d'aquest vespre sindicats i patronals han pactat uns protocols i unes guies de seguretat per als treballadors, encara que no ha detallat quines mesures inclouran.Sánchez Llibre ha reclamat que s'escolti "la veu dels empresaris" perquè, segons ha assegurat, no busquen "salvar" les seves empreses sinó "salvar l'ocupació".

