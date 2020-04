Salut fa una crida a professionals sanitaris perquè treballin en residències d'avis

El Departament de Salut ha fet una crida "massiva" a professionals sanitaris perquè puguin treballar en residències de gent gran. Concretament cal augmentar "el màxim possible" el nombre d'especialistes en aquests espais, un dels més castigats per la crisi del coronavirus. Salut ha demanat que, qui tingui alguna de les especialitats requerides i vulgui treballar, ompli un formulari i enviï la sol·licitud. Les especialitats són: medicina geriàtrica, de família, interna i general; infermeria geriàtrica; auxiliar de geriatria; fisioteràpia; treball social; teràpia ocupacional; educació social; i psicologia.A continuació us detallem que demana Salut:- Medicina geriàtrica, de família, interna i medicina general: professionals responsables de preveure les necessitats mèdiques i els principals problemes de salut dels residents i de respondre-hi, i de dur a terme serveis d’atenció sanitària al mateix centre.- Infermeria geriàtrica: professionals responsables del pla de cures de les persones, que apliquin coneixements i tècniques específiques i facin el seguiment de les ordres mèdiques.- Auxiliar de geriatria: professionals responsables d’atendre i ajudar les persones usuàries en les activitats de la vida diària que no puguin realitzar per si mateixes i d’efectuar tasques encaminades a la seva atenció personal i del seu entorn.- Fisioteràpia: professionals responsables de l'atenció fisioterapèutica de les persones usuàries dels centres, tant des del punt de vista preventiu com des del punt de vista habilitador i rehabilitador.- Treball social: professionals responsables dels aspectes socials relacionats amb la integració les persones usuàries del centre, la relació amb les famílies, altres residents i la comunitat, i amb els serveis socials del territori.- Teràpia ocupacional: professionals responsables de l'activitat rehabilitadora i potenciadora de les capacitats residuals mitjançant activitats de teràpia, per tal d'aconseguir la màxima independència de les persones usuàries dels centres.- Educació social: professionals responsables de definir, adaptar i dinamitzar els programes d'animació cultural, d'oci i temps lliure, adequant-los al col·lectiu i la institució.- Psicologia: professionals responsables de l'atenció psicològica a les persones usuàries dels centres, les seves famílies i, si escau, al personal del mateix centre. Han d’atendre la dimensió psicosocial de la vida a la residència.Formularis

