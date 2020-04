Més transport públic per evitar aglomeracions anant i tornant de la feina

El Govern es resigna a la tornada a la feina a partir de dimarts. Un consell executiu d'urgència celebrat aquest vespre ha aprovat un paquet de mesures per protegir els treballadors que la setmana vinent tornaran a treballar. El Govern demana responsabilitat a les empreses i preveu fer controls sanitaris, plans de control d'aglomeracions als centres de treball i transports públics i mesures especials per als col·lectius més vulnerables.La mesura més visible serà, a banda de les mascaretes i altres mesures higièniques, l'increment de combois de transports públics en hora punta. Tot plegat per intentar garantir que, en les anades i tornades de la feina, el metro i els autobusos tinguin una ocupació que no superi un terç de la seva capacitat. No serà fàcil perquè un 30% del personal de les empreses de transport està, segons ha explicat la portaveu Meritxell Budó a TV3, de baixa per coronavirus o per haver estat en contacte amb persones contagiades.Quim Torra ha avisat aquest migdia que "no es quedaria "de braços plegats" però també ha admès que havia d'actuar dins les seves competències autonòmiques i que s'havia de resignar a la decisió de Sánchez d'acabar amb el confinament total.Un altre àmbit en el qual s'han pres decisions és en el del treball. Al matí el conseller Chakir el Homrani ja havia donat pistes, i la reunió del consell executiu s'ha fet en paral·lel a la del Consell de Relacions Laborals. Foment, Pimec, CCOO i UGT han acordat recomanacions als empresaris per no posar en risc els treballadors. Però només són recomanacions.

