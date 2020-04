Envien a la presó un home de Reus per saltar-se el confinament fins a catorze vegades

Un home de Reus ha ingressat a presó aquest dissabte després d'incomplir fins a catorze vegades l'ordre de confinament. L'individu és un veí de Reus, de 28 anys i de nacionalitat romanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana el van denunciar reiteradament per saltar-se les restriccions de l'estat d'alarma.També el van detenir per haver comès un robatori amb força i per un delicte de desobediència i resistència a l'autoritat. Finalment, l'home ha entrat a presó perquè va trencar les mesures cautelars imposades pel jutjat de guàrdia que l'obligaven a quedar-se a casa.En concret, l'infractor va començar a incomplir l'ordre de confinament el 18 de març quan va ser detingut dos cops. En un d'ells, els agents el van enxampar cometent un robatori amb força en una subestació elèctrica. Al cap de dos dies, la Guàrdia Urbana el va denunciar fins a tres vegades per passejar pel carrer sense justificació. A finals de març i principis d'abril, el van denunciar penalment per desobediència i resistència a l'autoritat.Va ser detingut el dimecres per haver amenaçat al vigilant de seguretat d'un establiment i se li van atribuir els delictes de desobediència i resistència a l'autoritat. Divendres, el jutjat de guàrdia li va imposar mesures cautelars que va incomplir el dia següent quan va ser detingut novament. Finalment, ha ingressat aquest dissabte a la presó de Mas d'Enric al Catllar (Tarragonès).

