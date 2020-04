VÍDEO La jota viral que anima a ballar durant el confinament

El confinament dona via lliure a la creativitat de molta gent per versionar cançons. En aquest cas, el grup de cultura popular La Llidonera ha feta una "adaptació lliure" de la jota de Vinaròs.Quan tot just arrenquem la cinquena setmana de confinament, aquesta jota retrata la realitat de la població i fa una crida a ballar "per Internet" per intentar fer passar amb una mica d'alegria aquests dies.

