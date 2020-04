Detenen a Montcada un grup de deu persones que feia una «missa negra» en ple confinament

Ens avisen que un grup nombrós de persones està fent un ritual satànic (😳) a un paratge de #Montcada



En arribar els trobem amb tuniques negres, pregant i parlant entre ells en un idioma inintel·ligible (😳😳).



Denunciats tots per no respectar el confinament #PoliciaLocal — Policia Local MiR (@Policia_MiR) April 12, 2020

La Policia Local de Montcada i Reixac ha detingut un grup de deu persones per saltar-se el confinament per participar en "una mena de missa negra". Segons han explicat afonts municipals, els fets han tingut lloc aquest diumenge a la zona del Pla de Reixac.En veure la presència policial han intentat fugir i els agents els han acabat enxampant i detenint. Duien unes túniques negres i hi havia càmeres a la zona on s'havien reunit. Feien servir un idioma "inintel·ligible", però pel ritual que celebraven a l'aire lliure.Tot i aquest llenguatge, les mateixes fonts han assegurat que s'han comunicat amb els policies amb normalitat, perquè els han interposat una denúncia a tots ells.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor