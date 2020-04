Arriben 1,7 milions de mascaretes a Catalunya per repartir als treballadors que vagin en transport públic

Aquest cap de setmana han arribat 1.714.000 mascaretes a Catalunya que es repartiran entre tots els treballadors que, passada la Setmana Santa, hagin de reprendre les seves activitats laborals i es desplacin en transport públic.Aquesta mesura impulsada pel govern espanyol respon a l'aixecament del confinament total i a la tornada a la feina de molts treballadors que faran servir mitjans de transport amb molta gent i on és complicat mantenir les distàncies de seguretat. Amb l'equipament que es repartirà es pretén minimitzar el risc de contagi. La distribució començarà el dimarts i s'estendrà també a dimecres i està coordinada pel Ministeri de l'Interior i Protecció Civil.Les mascaretes han arribat a Catalunya aquest cap de setmana i s'han lliurat als subdelegats del govern. Per demarcacions, a Barcelona s'han donat 1.264.000 unitats, al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre han estat 180.000, a les Comarques Gironines es repartiran 172.000 mascaretes i a Ponent i Pirineus seran 98.000. Formen part d'un enviament de 10 milions de mascaretes arreu de l'Estat.El repartiment als diversos mitjans de transport públic de les comunitats el faran efectius i voluntaris del Sistema Nacional de Protecció Civil amb la participació de les forces i cossos de seguretat. A més, segons ha informat el govern espanyol a partir de dimarts també es reforçarà la presència d'agents de forces i cossos de seguretat a estacions de Rodalies i de metro i a nodes de transport per fer les comprovacions pertinents i garantir que només es fan els moviments permesos pel decret d'estat d'alarma.Protecció Civil prioritzarà la distribució de mascaretes als nodes de transport a l'espera de rebre detalls del govern espanyol durant aquest diumenge. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha destacat que treballen perquè la setmana vinent els usuaris del transport públic puguin tenir aquest "element complementari de protecció i seguretat que complementa el manteniment de les distàncies".

